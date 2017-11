Pivo a sex. Čo sa stane, keď ich spojíme dohromady? Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Väčšina ľudí miluje pivo aj sex. Čo sa však stane, keď sa tieto dve obľúbené veci spoja? Tieto tri zaujímavosti vyplynuli zo štúdií, ktoré sa zaoberali prepojením piva a sexu.

Po pár pivách sú všetci krajší

Slovenčina pozná výraz „ružové okuliare“, angličtina má zas „pivné okuliare“ (beer goggles). Tento zvrat vyjadruje, že po pár pivkách sa nám žena či muž zdajú atraktívnejší než v skutočnosti. Toto tvrdenie potvrdzujú aj výskumy. V roku 2014 mali účastníci testu (Chen a kolektív) obodovať atraktivitu tvárí na fotkách. Polovica z nich si predtým vypila. Z ich bodovania vyplynuli zaujímavé závery. Zatiaľ čo najatraktívnejší ľudia dostali približne rovnaké hodnotenia od oboch skupín, menej atraktívni mali výrazne vyššie známky u tých, čo si predtým vypili.

Pivo si spájame so sexom

Mnohí ľudia veria, že alkohol zvýši ich sexuálnu túžbu. To v skutočnosti nekorešponduje s fyziologickými účinkami alkoholu na náš organizmus. Podľa štúdie z roku 2005 (Friedman a kolektív) to však má psychologický efekt. Ľudia, ktorí veria, že sú vďaka alkoholu sexuálne nabudenejší, považujú ženy za príťažlivejšie. Ďalšia štúdia (Vander Ven a Beck, 2009) ukazuje, že muži a ženy pijú alkohol aj preto, aby zvýšili svoju šancu na sex. Muži sa priznali aj k tomu, že ženám objednávajú alkohol, aby boli povoľnejšie. Ženy zas uviedli, že v romantickej nálade vypijú viac piva ako inokedy (Klein a Pittman, 1992).

Drahšie pivo, menej pohlavných chorôb

V roku 2016 zaznamenali v USA historicky najvyšší počet ľudí, ktorí prvý raz dostali pohlavne prenosnú chorobu. Sú za tým nižšie ceny piva? Jedna staršia štúdia (Chesson a kolektív, 2000) skúmala spojitosť medzi cenou alkoholických nápojov a počtom prípadov pohlavných chorôb v priebehu štrnástich rokov. Jej autorom vyšlo, že v obdobiach, keď boli ceny alkoholu vyššie, ľudia menej pili a zriedkavejšie dochádzalo k nechránenému pohlavnému styku. Podľa výskumníkov by zvýšenie dane na alkohol znížilo aj počet prípadov HIV. Ťažko povedať, do akej miery táto súvislosť naozaj platí a či nejde len o zhodu okolností. Pivárov by zvýšenie ceny ich obľúbeného nápoja rozhodne nepotešilo.

