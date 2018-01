Ako zistiť, či chodíte s chorobne konfliktným človekom Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Randenie je ťažké. Na úspech treba mnoho pokusov, a k tomu si nikdy nemôžete byť istí, s kým skončíte. Po svete chodí mnoho toxických ľudí, s ktorými je lepšie nič si nezačať, no spoznať ich je ťažké. Zo začiatku sú totiž charizmatickí a láskyplní.

Terapeuti Bill Eddy a Megan Hunterová sa opýtali ľudí, ktorí boli vo vzťahu s konfliktnými jedincami, aké signály im na začiatku ušli.

Mimoriadny šarm

Až 80% opýtaných tvrdilo, že ich bývalí ich spočiatku úplne očarili. Od prvej chvíle bola medzi nimi iskra, ktorá sa však vytratila okamžite po tom, ako vzťah začal byť vážnejší.„Samozrejme, nie všetci šarmantní ľudia budú vo vzťahu vysoko konfliktní, no je to prekvapujúci varovný signál,“ hovorí Eddy. „Ak sa vám človek, s ktorým sa stretávate, zdá byť až príliš dokonalý, mali by ste byť na pozore.“

Falošná zhoda

Vysoko konfliktní ľudia sa zo začiatku budú zdať ako niekto, kto sa k vám dokonale hodí. Nie je to však preto, že s vami majú naozaj toľko spoločného; v skutočnosti skôr zrkadlia správanie svojej obete, aby ju nalákali. Keď randenie prejde do vzťahu, konfliktná osoba zrazu ukáže, kým v skutočnosti je.

Sexuálna vášeň

Skoro 50% opýtaných uviedlo, že sa s bývalými veľmi rýchlo a intenzívne fyzicky zblížili. U narcistov je posadnutosť sexom bežná. Kým vás nemajú úplne v hrsti, budete záujmom ich ohnivej túžby. Ako náhle však zistia, že ste odhodlaní vo vzťahu pokračovať, zamerajú svoju vášeň inde.

Tieto znaky u človeka neznamenajú, že je automaticky chorobne konfliktný, narcista, sociopat alebo psychopat. Ide však o varovné signály, ktoré by ste mali sledovať, ak nechcete skončiť vo vzťahu, kde vás zneužívajú.

„Opýtajte sa na názor rodiny či priateľov,“ radí Eddy. „Dajte si na čas a neverte tomu, že dotyčnú osobu dokážete zmeniť. Skutočne dobrý partner vám umožní byť samými sebou a poskytne vám priestor na to, aby ste ho lepšie spoznali.“

