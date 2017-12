5 najväčších mýtov o ženách, ktoré podvádzajú Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Často sa predpokladá, že muž podvádza, lebo nie je uspokojovaný sexuálne, zatiaľ čo žena podvádza, lebo jej chýba emocionálne uspokojenie.

Nový výskum Alicie Walkerovej, sociologičky zo Štátnej univerzity v Missouri ale ukazuje, že to nemusí byť pravda. Rozprávala sa so 46 ženami, ktoré používajú zoznamovaciu stránku pre ľudí, ktorí sú vo vzťahu a hľadajú diskrétne stretnutia.Walkerová mala isté predstavy, čo z týchto rozhovorov zistí. Bola ale veľmi prekvapená odhalením, že väčšina našich predpokladov nie je správna. Toto je 5 najväčších omylov o podvádzaní, ktoré Walkerová odhalila.

Mýtus 1: Ženy podvádzajú, lebo chcú uniknúť zo svojho manželstva.

Skoro všetky ženy, s ktorými sa Walkerová rozprávala, prezradili, že podvádzajú, lebo chcú ostať so svojím súčasným manželom. Keďže od svojich manželov nedostávali čo potrebujú, hľadali to inde. To však neznamená, že sa chcú rozviesť. Jednoducho chceli zároveň naplniť svoje sexuálne potreby.

„Na rozdiel od toho, čo si myslíme o ženách, skutočnosť je taká, že podvádzajú, aby sa nerozviedli,“ povedala Walkerová. „Nepodvádzali z pomsty alebo aby si ich manžel všimol pre ich zlé správanie, podvádzali pre sexuálne potešenie a zároveň zachovanie manželstva.“

Mýtus 2: Podvádzanie je nepremyslené a impulzívne rozhodnutie.

Walkerová zistila, že ženy mali na svoje konanie veľmi pragmatický pohľad.

„Vo svojich rozhodnutiach a vo výbere partnera boli veľmi praktické a systematické,“ vyjadrila sa Walkerová. „Všimla som si, že používali mnoho marketingových termínov a vo svojich rozhodnutiach boli veľmi logické.“

Nebolo rozhodnutie, ktoré by brali na ľahkú váhu. Väčšina z nich skúsila terapiu, ale ich manželia sa nezmenili alebo k psychológovi rovno odmietli ísť.

Mýtus 3: Ženy podvádzajú, lebo sa zamilujú do niekoho iného.

Iba dve ženy ohlásili, že sa zamilovali do mužov, s ktorými podvádzali – a boli nešťastnejšie ako ostatné.

„Ženy sa zámerne vyhýbali partnerom, pri ktorých by sa mohla vyskytnúť láska,“ povedala Walkerová. „Chceli si nájsť niekoho, kto je kompatibilný, ale nie je to niekto, do koho by sa mohli zamilovať…to si obvykle myslíme o mužoch, ale nie o ženách.“

Mýtus 4: Ženy podvádzajú iba s jedným mužom.

Väčšina žien v štúdii mala niekoľkých partnerov, s ktorými podvádzali. Neverili tomu, že iba jeden muž navyše by naplnil všetky ich potreby. Najprv očakávali, že jeden muž ich bude robiť šťastnými do konca života, ale keď sa tak nestalo, zmenili stratégiu.

„Jedna žena použila výborné prirovnanie, povedala, že sa snaží mať plnú bonboniéru.“

Mýtus 5: Ľudia, ktorí podvádzajú, budú prichytení.

Walkerová povedala, že rozhovory s týmito ženami zmenili jej predpoklady ohľadom podvádzania. Samozrejme, vždy bude pravdou, že nik nechce zistiť, že ho jeho partner podvádza. Ale ak to nikto nezistí, ubližuje sa tým niekomu?

„Samozrejme, že takéto zistenie je hrozné,“ myslí si Walkerová. „Ale tieto ženy si dávajú taký pozor, aby neboli odhalené, aby to ostalo tajomstvom, a aby ostali ich rodiny spolu, že musím priznať, že môj pohľad na podvádzanie sa zmenil.“

