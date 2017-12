Ako reagovať, keď v dave nastane panika Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Žijeme v dobe, keď počet teroristických útokov rastie. Útočníci si často vyberajú preplnené miesta, na ktorých potom nastane panika. Tá môže v ojedinelých prípadoch spôsobiť dokonca väčšie straty ako samotný útok. V roku 2005 v Bagdade po explózii udupal splašený dav na moste až 960 ľudí. V Európe zomrelo v roku 1989 sto ľudí v tlačenici na preplnenom štadióne počas futbalového zápasu v Sheffielde. Experti radia, že najlepšie riešenie v takýchto krízových situáciách je hlboký nádych a logické myslenie. Jednoducho: nepodľahnite panike ani vtedy, keď spanikária všetci okolo. Aj keď sa to ľahšie povie, ako vo vypätej chvíli spraví.

Viacerí odborníci študujú správanie ľudí pri podobných incidentoch a podľa toho sa snažia čo najlepšie navrhnúť verejné priestory. Cieľom je spraviť štadióny či autobusové zastávky čo najbezpečnejšie. Ioannis Karamouzas porovnáva bežné správanie ľudí s ich reakciami na stresový podnet, akým je napríklad nepríjemný zvuk.

Chodci si za normálnych okolností pozorne všímajú ľudí okolo. Neustále automaticky prepočítavame v hlave, ako rýchlo a v ktorých smerom sa hýbu ostatní ľudia. Nechceme do seba naraziť, preto vyhľadávame voľný priestor. Na koncertoch či športových podujatiach sa však stiesneným podmienkam nevyhneme. Ak na preplnenom mieste nastane stresový moment, ktorým môže byť výbuch či násilný konflikt, ľudia sú agresívnejší a prestáva ich zaujímať, či do niekoho narazia. Všetci utekajú preč od nepríjemného miesta, zúfalo hľadajú voľný priestor a hýbu sa pritom chaoticky. Vtedy sa stávajú tragédie. „Snažíte sa dostať na vzduch a nezaoberáte sa tým, či niekoho udriete,“ zistil Karamouzas.

Odborníci nechcú dávať univerzálne rady na správanie v nebezpečných situáciách, pretože každá situácia je iná. Profesor G. Keith Still z Metropolitnej univerzity v Manchestri však má odporúčanie, ktoré platí vždy. Ak sa v krízovej chvíli dokážete aspoň na pár sekúnd upokojiť a vyhodnotiť situáciu, výrazne tým zvýšite šancu na prežitie. „Množstvo zranení či úmrtí spôsobia ľudia, ktorí bežia bez rozmýšľania. Zamyslite sa predtým, ako zareagujete. Výrazne to môže ovplyvniť, ako v krízovej chvíli dopadnete,“ tvrdí profesor Still.

Čítajte tiež:

Chrápanie môžete poraziť päť minútovým cvičením

16 krokov k tomu, aby vás ľudia mali radi

Zdroj: https://www.popsci.com/what-to-do-crowd-crush-panic