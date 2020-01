Umelá inteligencia by nás mohla klamlivo presvedčiť, že sme objavili mimozemskú civilizáciu

Vedci varujú, že umelá inteligencia by nás mohla uviesť do omylu vďaka, ktorému uveríme, že sme objavili potencionálnych mimozemšťanov.

Dokonca aj počítače by mohli byť náchylné k identifikácii tvarov ako dôkazov mimozemských civilizácií, zistila nová štúdia.

Umelá inteligencia je jednou z prelomových technológií pri hľadaní mimozemskej inteligencie, ktorá sa používa na triedenie obrovského množstva zachytávaných snímok v nádeji, že zistí náznaky mimozemského života.

Nový objav však naznačuje, že by sme sa mohli tešiť predčasne.

Štúdia využila konkrétnu formáciu na trpasličej planéte Ceres, ktorá nadchla lovcov mimozemského života už keď bola prvýkrát objavená. Malý svet, ktorý leží v páse asteroidov medzi Marsom a Jupiterom, bol predmetom horúčkovitých špekulácií, keď astronómovia zbadali jasné svetlo žiariace na jeho povrchu.

Veci však ostali sklamaní, keď sa misia vedená Nasa dostala k planéte dostatočné blízko na to, aby zistili, že svetlá boli v skutočnosti výsledkom sopečného ľadu a emisií solí.

Povrch planéty obsahuje to, čo sa javí ako štvorcová štruktúra v rámci trojuholníka a zdalo sa, že bola zámerne postavená. Objav kráteru, ktorý sa volá Occator viedol k špekuláciám, že ho postavila mimozemská civilizácia – hoci je to pravdepodobne iba náhoda vytvorená pričinením svetla a tieňa na povrchu.

V novom výskume, ktorý uskutočnili vedci z Kadizskej univerzity a ktorý bol uverejnený v časopise Acta Astronautica, bola účastníkom ukázaná jedna z týchto tajomných formácii na povrchu planéty. Potom boli požiadaní, aby opísali čo videli.

Následne daný snímok vedci preskúmali aj pomocou systému umelej inteligencie zostrojenej tak aby v obrazoch zaznamenávala prípadné štvorce a trojuholníky. AI tiež zbadala formácie ako ľudia, ale nie úplne rovnaké.

„Ľudia aj umelá inteligencia detegovali štvorcovú štruktúru obrázkov, ale umelá inteligencia identifikovala aj trojuholník,“ uviedol Gabriel G De la Torre, špecialista neuropsychológie, ktorý viedol štúdiu. „A keď sa ľuďom zobrazila trojuholníková možnosť (ktorú identifikovala AI), zvýšilo sa percento osôb, ktoré tvrdili, že aj oni videli trojuholník.“

Vedci tvrdia, že štúdia by mala varovať tých, ktorí hľadajú mimozemské civilizácie, že použitie umelej inteligencie „by nás mohlo zmiasť a povedať nám, že zistilo nemožné alebo nepravdivé veci“. Môže však rovnako pomôcť odhaliť štruktúry, ktoré by si ľudstvo nikdy nevšimlo. Vyzerá to tak, že aj tu platí pravidlo ,,dôveruj, ale preveruj“.

