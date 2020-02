Upracme Slovensko! Veľké jarné upratovanie odštartuje už onedlho.

Zima ešte nekončí, no v rámci dobrovoľníckej organizácie Upracme Slovensko sa už pripravuje Veľké jarné upratovanie. To sa uskutoční na celom Slovensku v dňoch 28. 3. – 4. 4. 2020. Spolu so stovkami dobrovoľníkov sa môže tejto jarnej očisty svojho okolia a prírody zapojiť každý, komu na svojom okolí záleží. Organizátori preto vyzývajú všetkých ľudí, organizácie, obce i mestá, aby sa zapojili a pomohli tak upratať neporiadok zo svojho okolia.

Organizácia Upracme Slovensko je súčasťou svetového hnutia World Cleanup Day (WCD), ktoré zastrešuje vyše 150 krajín z celého sveta a desiatky miliónov dobrovoľníkov. Na Slovensku vznikla táto iniciatíva v roku 2018, kedy sa skupinka mladých ľudí, ktorým nie je naša planéta ľahostajná, rozhodla konať a zorganizovala upratovacie akcie.

Novým generálnym partnerom Upracme Slovensko je v tomto roku pivná značka Gambrinus, ktorá ide vo svojej aktivite príkladom a od januára prestala ponúkať pivo v PET fľašiach. Vďaka tomu zníži na Slovensku produkciu plastov o 150 ton ročne. Táto podpora zabezpečí, že sa za každú predanú sklenenú fľašu Gambrinusu tento rok uprace z prírody pol kilogramu odpadu.

„Všetci vieme, že jednorazové plasty sú problém, ktorý zbytočne znečisťuje naše okolie. V Gambrinuse sme si povedali, že to po celé desaťročia išlo aj bez nich. Preto sme sa rozhodli ísť cestou zdravého rozumu a prestať produkovať ďalšie plasty tam, kde to nie je potrebné,“ hovorí manažérka značky Gambrinus Mária Dzureková. Práve PET fľaše boli v minulosti najčastejšie nájdeným druhom odpadu pri dobrovoľníckych upratovaniach.

Za posledné dva roky sa do upratovacích akcií spolu zapojilo približne 9000 ľudí. Spoločnými silami sa im podarilo vyzbierať v rámci Slovenska približne 145 ton odpadu a za pomoci mobilnej aplikácie TrashOut odstrániť 32 čiernych skládok. TrashOut je oficiálnou aplikáciou celosvetového hnutia WCD. Bola vytvorená na Slovensku a stala sa užitočným nástrojom na mapovanie nelegálnych skládok. Len na našom území je ich doposiaľ nahlásených viac ako 7300.

Upratovanie bude trvať celý týždeň, aby sa mohol zapojiť každý a to v deň alebo dni, ktoré mu najlepšie vyhovujú. „Našim cieľom je predovšetkým prispieť k zlepšovaniu kvality životného prostredia zberom odpadkov, likvidovaním čiernych skládok, separovaním odpadu pri zapojení sa čo najväčšieho počtu dobrovoľníkov. Vďaka podpore Gambrinusu budeme môcť množstvo vyzbieraného odpadu prostredníctvom našej iniciatívy navýšiť minimálne o 100 ton,“ povedal Radovan Kramár, jeden zo zakladateľov občianskeho združenia Upracme Slovensko.

Ako dodal, pridať sa k veľkému jarnému upratovaniu, či už k organizátorom či dobrovoľníkom, môže každý. Stačí sledovať stránku www.upracmeslovensko.sk, kde budú zverejnené všetky potrebné informácie.

Každý kúsok odpadu sa ráta a čím viac dobrovoľníkov sa zapojí, tým väčší kus prírody sa podarí spoločnými silami upratať. Poďte do toho s nami!

Doplňujúce informácie:

Všetky informácie o Veľkom jarnom upratovaní a viac o projekte nájdete na www.upracmeslovensko.sk alebo na Facebookovej stránke Upracme Slovensko.

Upracme Slovensko zaistí vďaka podpore Gambrinusu upratanie 0,5 kg odpadu za každú predanú sklenenú fľašu tejto pivnej značky, čo tento rok umožní vyzbierať z prírody minimálne o 100 ton odpadu viac.

Svetový čistiaci deň 15.9.2018, Bratislava