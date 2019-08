Detské izby: Slováci investujú najmä do kvality, funkčnosti a variability

Detská izba je akoby samostatným svetom. Na rozdiel od iných miestností musí spĺňať celý rad rôznych funkcií – je spálňou, pracovňou ale aj miestom, kde sa deti hrajú a kde trávia svoj voľný čas. V posledných rokoch rodičia oveľa viac dbajú na funkčnosť detskej izby, zároveň však intenzívnejšie premýšľajú aj nad jej variabilitou využiteľnou v budúcnosti. Podľa výskumu spoločnosti ASKO-NÁBYTOK utratia Slováci za vybavenie do detskej izby priemerne 780 EUR, v závislosti od veku dieťaťa.

Jednorazová investícia do jej zariadenia však môže presiahnuť aj 1 950 EUR. „V období letných prázdnin, keď rodičia pripravujú izby pre budúcich školákov, zaznamenávame zvýšený dopyt po nábytku do detskej izby až o 40%,“ dodáva Andrea Štěpánová, marketingová špecialistka spoločnosti ASKO-NÁBYTOK.

S rastom dieťaťa sa menia aj jeho nároky na vybavenie detskej izby. Spočiatku dieťa potrebuje len základné vybavenie, ku ktorému patrí prebaľovací pult a detská postieľka. Čoskoro však bude potrebovať viac úložného priestoru, miesto na hranie a neskôr aj priestor na štúdium. „V porovnaní s obdobím spred desiatich rokov sa dnešní rodičia oveľa viac zaujímajú o funkčnosť a praktickosť nábytku detskej izby. Sledujú trendy, no dbajú aj na ergonómiu,“ hovorí Andrea Štěpánová. Rodičov prirodzene zaujíma, v akom prostredí ich dieťa vyrastá, preto sa snažia zariadiť miestnosť veľmi starostlivo. S otázkami sa často obracajú aj na odborníkov, ktorí im ochotne poradia.

Dôležitým obdobím, kedy je zmena detskej izby nevyhnutná, je nástup dieťaťa do prvej triedy. Tento rok sa brány základných škôl na Slovensku po prvýkrát otvoria pre 59 000 prvákov, ktorých detské izby prejdú zásadnou zmenou. K základnej výbave takejto izby patrí najmä písací stôl a kancelárska stolička, posteľ, šatníková skriňa a rôzne police či knižnice. A keďže priemerná detská izba má veľkosť približne 15 m² a často je určená pre dve, dokonca aj viac detí, pre rodičov býva často náročné zariadiť ju tak, aby bola kvalitná a funkčná zároveň.

Aj to je jeden z dôvodov, prečo sú v poslednej dobe veľmi obľúbené moderné zostavy, kde je posteľ pevne zabudovaná a kombinovaná buď s úložným priestorom, alebo s písacím stolom. „Úložný priestor býva v detskej izbe často nedostatočný, čo je jeden z dôvodov, prečo si Slováci obľúbili variabilné programy. Vďaka nim môžu kombinovať rôzne druhy nábytku v rovnakom štýle, prípadne ho môžu podľa potreby obmieňať,“ upresňuje Andrea Štěpánová. Dôležitým prvkom izby sa s nástupom do školy stáva písací stôl. Obľúbenými sú, napríklad, rastúce písacie stoly, ktoré možno prispôsobiť výške a veku dieťaťa. Dôležitý je však aj výber stoličky, pri ktorej by sme mali pozornosť upriamiť najmä na kvalitné ergonomické podrúčky.

Výraznou premenou prechádza miestnosť aj pri prestupe dieťaťa na druhý stupeň základnej školy, viacročné gymnázium, či pri jeho odchode na strednú školu. Izba takéhoto tínedžera je už skôr kancelária kombinovaná so spálňou. „Chlapci sa s rastúcou obľubou moderných technológií a počítačov sústredia najmä na výber kvalitnej PC stoličky a stola. Dievčatá zas svoju pozornosť upriamujú na kvalitnú posteľ a dizajnové doplnky,“ hovorí Andrea Štěpánová z ASKO-NÁBYTOK.

Pri voľbe vzhľadu detskej izby sa rodičia najčastejšie zameriavajú na univerzálny dekor, ktorý doplnia výraznými dekoráciami. K populárnym patrí kombinácia šedých a bielych odtieňov v kontraste s výraznými farbami, tapetami či iným doplnkovým prvkom. Už aj na Slovensku sa pritom dbá na zónový systém detských izieb, kedy je miestnosť rozdelená na časť určenú pre spánok, odpočinok, hry a štúdium. V zahraničí je zas najaktuálnejším trendom architekt, ktorý rodičom uľahčí prácu tým, že dieťaťu vytvorí izbu priamo na mieru. Na Slovensku je zatiaľ takýto postup skôr výnimkou, než pravidlom.

Prehľad úprav detskej izby podľa veku dieťaťa