Najlepšou praxou je vlastné podnikanie. Študenti sa ho však boja

Po vlastnom podnikaní túži mnoho ľudí, študentov nevynímajúc. Skutočne sa ich však k tomuto kroku odhodlá len pár. Biznis je pre mladých ľudí veľká neznáma a nechcú riskovať. Akýkoľvek samostatný projekt už v priebehu štúdia, aj ten nevydarený, je pritom podľa kariérnych poradcov cennou praxou.

„Vlastné podnikanie je skúsenosť, ktorá je porovnateľná s niekoľkými teoretickými kurzami. Študent sa môže priamo realizovať v odbore, ktorý ho zaujíma, a nestrácať čas na brigádach. Ešte čerstvú teóriu zo školy jednoduchšie prepojí s reálnymi pracovnými prípadmi. Naučí sa efektívne komunikovať s klientmi, riadiť zákazky, čas, ľudí. Pochopí a osvojí si zručnosti, ktoré bude zúročovať celý svoj profesijný život. A pokiaľ by sa podnikanie nepodarilo, ako študent si včas premyslí, kam chce smerovať, či mu viac sedia vlastné projekty, alebo kariéra zamestnanca,“ popísala Petra Drahoňovská, koučka znevýhodnených mladých ľudí v projekte Samsung Tvoja šanca.

V pilotnom ročníku projektu rozbehol svoje podnikanie ani nie 18-ročný Ľuboš. Projekt individuálneho doučovania Päťky do koša riadil 18 mesiacov. „Chcel som robiť niečo, čo by ma bavilo, a byť finančne nezávislý od rodičov. Impulzom pre vlastné podnikanie bola aj zlá skúsenosť s pani vedúcou na jednej z brigád. Nemal som o podnikaní žiadne predstavy, ale keď som začínal viesť tím ľudí, pocit z neznámeho bol celkom návyková dávka adrenalínu. Vzrušovala ma a zároveň napĺňala obavami. Budú klienti spokojní s lektormi? Budú lektori spokojní s mojim komunikovaním? Odídu odo mňa? Podvádzajú ma? Množstvo otázok a na väčšinu nebolo možné získať odpovede,“ spomínal Ľuboš na svoje začiatky. Bolo to hektické podnikanie a taktiež kvôli zdravotným dôvodom sa rozhodol sľubne rozbehnutý biznis pred štvrť rokom ukončiť. Zostal však sebavedomejší a pripravený realizovať ďalšie plány.

„Nevnímam sa ani ako podnikateľ. Len som viedol partiu ľudí, z ktorých niekto získaval skúsenosti popri vysokoškolskom štúdiu, niekto zisťoval, či by ho bavilo byť učiteľom, a niekto to robil pre peniaze. Projektom som žil. Najhoršie pre mňa asi bolo priznať si, že v takom tempe, v akom som projekt viedol, nemôžem dlhodobo pokračovať. Už dlhšiu dobu sa ale chcem zase do niečoho pustiť, možno zase znovu rozbehnúť to, čo bolo pozastavené, tentokrát trošku inak,“ pripustil Ľuboš.

Obava z neúspechu je hlavným dôvodom, prečo študenti s podnikaním radšej ani nezačnú. „Naštartovanie vlastného podnikania pripomína prácu so strachom. Všetci o tom vedia, ale mnoho ľudí sa bojí. Je to však dobrá cesta, ako sa aj inak pripraviť na svet práce v blízkej budúcnosti, ktorého mottom bude zmena, príležitosť a neistota. Z mojej skúsenosti vidím, že práca vo firmách už dávno nie je o istote a stabilite. Podnikanie nás môže pripraviť na spôsob práce, ktorý zmení uvažovanie ľudí o sebe a o práci,“ myslí si psychológ projektu Samsung Tvoja šanca Valery Senichev. „Na podnikanie čisto kognitívne má veľa ľudí, ale na zvládanie stresu a neistoty s tým spojenej už nie je každý tak stavaný. Vďaka vlastným projektom popri škole študent rýchlo zistí, či na to stačí, prípadne sa k biznisu vráti neskôr a začne ‚inteligentnejšie‘. Aj s nevydareným vlastným projektom sú takto aktívni študenti zaujímaví pre potenciálnych zamestnávateľov, ktorí môžu oceniť ich odvahu a skúsenosti,“ dodal Valery Senichev.

SAMSUNG TVOJA ŠANCA, www.samsungtvojasanca.sk

Samsung Tvoja šanca je ročný kariérny program pre znevýhodnených stredoškolákov z Česka a Slovenska. Cieľom projektu je intenzívna edukácia účastníkov v osobnostnom a profesijnom rozvoji, a tým aj vytvorenie vhodných podmienok pre zmenu a lepšiu budúcnosť nadaných mladých ľudí. Forma konkrétnej a dlhodobej podpory, akú ponúka projekt Samsung Tvoja šanca, je v Česku a na Slovensku doposiaľ ojedinelá. Pomoc nie je zameraná len na deti z detských domovov, ale na široké spektrum detí, ktoré nemajú vhodné zázemie na štúdium a sebavedomé dospievanie (napr. rozpad rodiny, nefunkčné rodinné zázemie a nízke príjmy domácnosti, ochorenie v rodine alebo študenta, drogy, alkohol či násilie v rodine, opatrovníctvo, inštitucionálna starostlivosť atď.). Hlavným kritériom pri výberu účastníkov projektu je ich motivácia využiť príležitosti a naplniť svoje ambície.

Hneď počas prvého ročníka projektu, za ktorým stojí spoločnosť Samsung a nezisková organizácia Nadání a dovednosti, získal prestížne ocenenie Gesto roku 2018 a zmenil životy deviatim študentom. V marci 2019 odštartoval druhý ročník Samsung Tvoja šanca s 12 účastníkmi.