Je normálne sledovať ex na sociálnych médiách?

Priznajme si, je to takmer neodolateľné. Psychológovia však radia aby ste to radšej nerobili…

Spýtajte sa sami seba, čo vám to prinesie a všimnite si aký pocit to vás vyvolá. Cítite sa lepšie, alebo horšie?

Všeobecne platí, že ak ste k sebe úprimný, pravdepodobne si uvedomíte, že to, že si prečítate status vášho ex, či pozriete fotku s jeho psom, váš deň vlastne nijako nezlepší.

Chcete ich predsa dostať von zo svojej sféry, najmä ak vám to škodí. Keď sa s niekým rozídete, rozísť sa aj s ich sociálnymi médiami je z veľkej časti dobrá taktika, zhodujú sa psychológovia.

Pamätajte si, že nepoznáte celý príbeh. Vďaka sociálnym médiam nám uchádza veľká časť kontextu. Životy väčšiny ľudí sa budú javiť príťažlivejšie online, než v skutočnosti sú a vaše vnímanie je ľahké skresliť.

Opýtajte sa sami seba, koľko energie vás to stojí. Terapeuti tvrdia, že úsilie, ktoré vynakladáte zameraním sa na svojho bývalého vás udržiava v spojení s časťou života, ktorá skončila. Ak sa snažíte od niečoho odlúčiť alebo sa od niekoho oddeliť, je dobré nasmerovať vašu energiu inam a mali by ste do života vpsustiť nové veci a nových ľudí.

Čítajte tiež: