Najčastejšie možné príčiny nočných môr 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Získať kontrolu nad svojimi nočnými morami môžete tak, že sa bližšie pozriete na to, čo ich spôsobuje. Tu je zoznam najčastejších príčin.

Máte psychické problémy

Podľa psychológa Johna Mayera, negatívne myslenie a nevyriešené otázky zohrávajú obrovskú úlohu pri určovaní, aké nočné mory a ako často ich máte.

,,Náš mozog funguje ako počítač, čo doň dáte, to v ňom nájdete“, hovorí Mayer. ,,Takže ak idete do postele s negatívnymi myšlienkami alebo si prehrávate negatívne udalosti z vášho dňa, boom! Váš mozog bude naložený negatívnymi myšlienkami, ktoré sa budú recyklovať počas spánku.“

Istá štúdia dokonca zistila, že ľudia, ktorí trpia ťažkou depresiou či negatívnym prístupom k sebe samému, majú vyšiu pravdepodobnosť nočných môr. Potvrdilo to až 28% účastníkov.

Máte určité povahové vlastnosti

Niektoré výskumy naznačujú, že charakteristické črty môžu prispieť k zlým snom. V štúdii z roku 2001 skúmali ľudí, ktorí za mesiac zažili dve nočné mory a zistili, že tí, ktorí sú citlivejší majú väčšiu pravdepodobnosť častých zlých snov. Ďalšia štúdia zistila, že ľudia s umeleckými a tvorivými záujmami majú tiež pravdepodobne pravidelnejšie skúsenosti s nočnými morami.

Prežívate traumu

Podľa štúdie z roku 2015 sú nočné mory hlavným príznakom posttraumatického stresového ochorenia. To môže sťažiť opätovné zaspávanie, čo môže zase spôsobiť, že váš nasledujúci deň bude o to náročnejší.

Jedlo pred spaním

Je celkom pochopiteľné, že neskoré večerné občerstvenie nie je najlepšie pre vaše zdravie, ale možno si neuvedomujete, že by to mohlo byť zdrojom vašich nočných môr. Prísun jedla, alebo dokonca len občerstvenie, zvyšuje váš metabolizmus a telesnú teplotu. To spôsobí, že váš mozog bude aktívnejší čo môže viesť k väčšiemu množstvu nočných môr.

Pohárik pred spaním

Aj keď vám alkohol môže pomôcť zaspať, vaša noc nemusí byť práve pokojná. Po tom ako sa alkohol vstrebe a zníži sa jeho sedatívny účinok, vzniká fragmentovaný spánok a nočné mory. A práve vďaka alkoholu budú tieto sny oveľa živšie ako zvyčajne. Dokonca môžete byť námesaščný.

Lieky

Niektoré lieky môžu ovplyvniť aj nočné mory. Ide hlavne o lieky na krvný tlak, antidepresíva, antihistaminiká (lieky na spánok a alergie) a steroidy.

Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a lieky znižujúce hladinu cholesterolu môžu tiež prispieť k narušeniu spánku a zlým snom.

Ak takéto lieky užívate a mávate nočné mory, mali by ste to konzultovat s lekárom.

Čítajte tiež:

Ako si natrénovať spánok – naučte sa poriadne si pospať

10 znakov, že si váš vzťah zaslúži druhú šancu

Tri typy negatívneho myslenia a ako s nimi skončiť