Tri typy negatívneho myslenia a ako s nimi skončiť

To ako premýšľate o udalostiach a ľudoch vo svojom živote, vám môže pomôcť premeniť veci na pozitívnejšie spôsoby, ktoré vám pomôžu vyrovnať sa s nim, alebo vás zatiahnuť do čiernej diery, kedy o sebe a ostaných premýšľate negatívne.

Nezdravé spôsoby myslenia a reakcie na veci môžu spôsobiť depresiu a úzkosť, predĺžiť stresové stavy a vytvoriť chronicky stres, ktorý môže ovplyvniť vaše zdravie a imunitu. Nemôžete vždy kontrolovať to, čo si myslíte, ale môžete sa naučiť identifikovať kedy začnete zmýšľať negatívne a potom konštruktívne presmerovať svoje myšlienky. Ak vždy presmerujete svoje negatívne myslenie, po niekoľkých mesiacoch a rokoch môžete dokonca zmeniť vzory neurónových spojení v mozgu a budete reagovať na životné udalosti viac uzemnenými spôsobmi, s menšou panikou a úsudkom.

Je zložité identifikovať negatívne myšlienkové vzorce, pretože máme pocit, že sú tak náhle a pravdivé. Máme zvyk akceptovať ich bez kritiky bez spochybnenia. Strach, že sa stane niečo zlé vám môže dať pocit, že sa proti tomu snažíte niečo urobiť, aj keď to robíte len horším. Niektorí z nás majú pociť , že myseľ treba kontrolovať a teda kontrolovať aj myšlienky, ktoré nás stresujú.

No v skutočnosti mnoho stresových faktorov v živote je nekontrolovateľných a ked sa na ne príliš sústredíme, oberáme sa o duševnú energiu čím predlžujeme stresovú reakciu organizmu.

Tri typy negatívneho myslenia a ako ich prekonať

Negatívna seba-reflexia

Aj keď seba-reflexia je prirodzená a môže byť zdravá, stáva sa stáva problematickou, keď je negatívna, nadmerná a opakovaná. Ide o druh negatívneho myslenia, v ktorom psychicky uviazneme bez toho aby sme dosiahli pokrok.

Tento typ myslenia vám môže spôsobiť úzkosť, ktorá bude narastať čím viac negatívnych myšlienok budete mať. Ak sa cítite osamelý a premýšľate o tom, aký ste sám, ako nikdy nestretnete toho pravého a nebudete mať deti stratíte všetkých svojich priateľov a skončíte sami. Ak sa zameriavate na to ako zle sa cítite a ako by sa veci mohli zhoršiť, možete to pokaziť ešte viac. Skôr ako sa nazdáte, začnete sa cítiť ako nula a naruší to vašu motiváciu podniknúť kroky k vyriešenie problému.

Čo urobiť: Všimnite si kedy začnete opakovane negatívne myslieť. Keď to spozorujete, skončite s tým. Vstane a robte niečo iné: Choďte na prechádzku alebo sa spojte s priateľom (no nepokračujte v tomto negatívnom premýšlaní tým, že sa im budete sťažovať). Pokúste sa zmeniť svoje myslenie a zamerajte sa na riešenie problémov, ktoré je viac zámerné a strategické.

Analyzovanie

Ide o spôsob myslenia kedy premýšľate nad rôznymi scenármi, predstavujete si každý možný výsleok a všetko čo sa môže stať, aby ste sa uistili, že spravíte to správne rozhoduntie.

Zameriavate sa na vyhýbanie sa chybám a rizikám. Problém je, že sa pokúšate kontrolovať niečo čo je nekontrolovateľné. Nemáte krištáľovú gulu a neviete predpovedať budúcnosť.

Napríklad keď si vyberáte partnera, neviete akým situáciam budete čeliť a zbytočná analýza vás môže ubrať o radosť v situáciach ako je svadba, kúpa domu či deti. Môže vás to spraviť príliš opatrným a zablokuje vás to. Môže sa stať, že sa budete báť opustiť nešťastný vzťah či prácu.

Čo robiť: Obmedzte čas strávený premýšľaním o rozhodnutí pred konaním. Stanovte si termín do kedy sa musíte rozhodnúť. Dovoľte si len preskúmať niekoľko alternatívnych možností – nie každú. Nebuďte na seba taký tvrdý. Ste len človek a nie je to koniec sveta, ak urobíte chybu. Môžete sa z toho ponaučiť. Vyskúšajte techniky na uvoľnenie stresu ako jóga, beh, príroda, chôdza alebo meditácia.

Cynická nevraživosť

Cynická nevraživosť je spôsob myslenia a reakcie, ktorý je charakterizovaný rozhnevanou nedôverou iných ľudí. Vidíte iných ľudí ako hrozby. Môžu vás podvádzať, využiť, opustiť vás, klamať alebo inak vám ublížiť. Zahŕňa tlmočenie správania druhého človeka najhoršími spôsobmi. Možno si myslíte, že vodič pred vámi je zámerne pomalý, aby vás frustroval, alebo že priateľ má zlý motív. Tento spôsob myslenia môže zničiť vaše vzťahy a zvýšiť krvný tlak. Výskum ukazuje, že je spojený so srdcovými ochoreniami.

Čo robiť: Pokúste sa odosobniť sa od vašich názorov. Všimnite si, keď začnete premýšľať nedôverčivo a úmyselne premýšľajte o alternatívnych spôsoboch, ako vidieť situáciu. Preskúmaje situáciu pred tým ako niekoho odsúdite.

Čítajte tiež:

Ako prerušiť kruh negatívneho zmýšľania

Ponorka – fascinujúci stroj aj smrtiaca pasca druhej svetovej vojny

3 tipy ako zaručene zvládnuť konflikt ak ste vysoko citlivá osoba