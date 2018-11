3 tipy ako zaručene zvládnuť konflikt ak ste vysoko citlivá osoba 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Konflikty nemá rád nikto, obzvlášť vysoko citliví ľudia. Ak ste jedným z nich, vyskúšajte tieto tri tipy, ktoré vám túto situáciu uľahčia.

Nevyhýbajte sa mu. Viete ako to je, keď sa vám niečo nechce urobiť a hľadáte si rôzne výhovorky prečo to odložiť na neskôr až kým sa z toho stane skľučujúci problém. Vyhýbanie sa potrebným konfliktom je rovnaké. Ak váš spolubvývajúci zanecháva za sebou bordel, nečakajte až kým hromada špinavého riadu dosiahne strop, aby ste to vyriešili. Čím dlhšie to budete odkladať, tým ťažšie to bude.

Ak môžete, pripravte sa. To sa nevzťahuje na náhly, neočakávaný konflikt, ale ak viete, že musíte mať nepríjemný rozhovor, vopred si ho predstavte. Ak ste nervózni, že ste zahltení v práci, predstavte si, že klopete na šéfove dvere a vysvetlujete mu konkrétne dôvody prečo nebudete môcť dokončiť svoj projekt včas a predstavte si pokojné a pozitívne riešenie. Pozitívna vizualizácia je takmer rovnako účinná ako skutočná činnosť a to platí aj pre sociálne interakcie.

Následne sa uvoľnite. Ťažké rozhovory nás stoja veľa síl a sú obzvlášť zdrvujúce pre vysoko citlivých ľudí. Teraz je čas zamerať sa na seba-liečenie. Urobte si čas pre seba, zistite ako sa cítite a doprajte si viac, či to znamená meditáciu, spánok alebo manikúru 🙂

