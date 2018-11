6 najideálnejších zamestnaní pre introvertov Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Najlepšie zamestnanie pre introverta

Ak ste introvert, už myšlienka na typické pracovné miesto s osemhodinovým pracovným časom, so všetkými stretnutiami, prezentáciami a spoločenskými akciami znie ako mučenie. Našťastie existuje množstvo zamestnaní, ktoré spadajú do preferencií introvertných jedincov.

Tu je šesť najlepších z nich

Slobodné povolanie

Freelanceri sú sami sebe šéfom a zvyčajne môžu pracovať z domova. Tento druh autonómie je pre introvertov, ktorých zviera žalúdok už len z premýšľania o tímovom brainstormingu, doslova zlato. Jedna malá námietka: Za účelom uzavretia kontraktu so zamestnávateľmi sa budete musieť trochu viac marketingovo predať. Potom čo sa však dostanete k nejakej stabilnej práci, robíte viac menej na vlastnú päsť.

Manažér sociálnych médií

Môže sa to zdať protirečivé už z názvu, že by práca so „sociálnymi“ médiami bola ideálna pre introvertov. Skutočnosť je však taká, že introverti často ľahšie komunikujú cez internet (na rozdiel „z očí do očí“). Sociálne médiá sú skvelým spôsobom ako osloviť tisíce ľudí bez stresu z rozprávania sa s nimi osobne.

Tip redakcie: Slovenský zamestnávateľ – otrokár 21. storočia

Softvérový vývojár

Pracovné miesta v technologickom segmente si vyžadujú nielen tímových ľudí, sú tiež skvelé pre ľudí, ktorí pracujú najlepšie sami. Častokrát práve vývojári dostanú úlohu, ktorú spracujú a dokončia úplne sami.

Spisovateľ

Jednoznačné patrí medzi najlepšie zamestnanie pre introverta. Ste to len vy, váš počítač a vaše myšlienky. Písanie pre svoje živobytie je do značnej miery blaho pre introvertov, ktorí sa tak či tak oveľa pohodlnejšie vyjadrujú prostredníctvom písaných slov.

Účtovník

Chceli by ste radšej tráviť svoj čas s číslami ako s ľuďmi? Ak áno, účtovníctvo by mohlo byť pre vás tým pravým zamestnaním. Bonus navyše: Pretože by ste sa zaoberali suchými faktami, je tu veľmi málo priestoru na diskusiu. (Čísla neklamú.)

Profesionálny sledovateľ NETFLIXu

Spomínal niekto #kariérneciele? 🙂

Čítajte tiež:

Nároky zamestnanca pri skončení pracovného pomeru

Ideálna kariéra pre každé znamenie zverokruhu

Zdroj: http://www.purewow.com/money/best-jobs-for-introverts