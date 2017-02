Slovenský zamestnávateľ – otrokár 21. storočia 5 (100%) 2 votes

Ako sa rapuje v jednej z nových pesničiek H16tky – “Slováci, národ holubičí…Viac ako soľ a chleba.” Žijeme v 21. storočí, ale žiaľ, nie všetko tomu zodpovedá. Do tejto obrovskej množiny nefungujúcich inštitúcii hodných hatu by som zaradila aj zamestnávateľov. Všetka česť a zárobok tým, ktorých sa táto téma netýka. Sú aj svetlé výnimky, ktoré prosím, nikdy neprejdite na druhú stranu, v Mordore je už plno.

Kapitalizmus nás pohltil

Ekonomická situácia je zložitá, máme obdobie konzumu, kapitalizmu a našou úlohou je predovšetkým zarábať. Prečo je to tak všetci chápeme a ja osobne nikoho a nič preto neodsudzujem. Je mi jasné, že pokiaľ nezarobí firma, nezarobím ani ja. Napriek tomu, vás milí zamestnávatelia, chcem poprosiť o elementárnu ľudskú slušnosť a korektný prístup. Kolieska vo vašom stroji sú tiež ľudské bytosti a majú svoje hranice.

Neplatené nadčasy sú dennou rutinou fajnšmekerov

Neplatené nadčasy každý deň napriek faktu, že robíte na trvalý pomer. Poznáte to. Nevadí, prácu potrebujete. Zatnete zuby a fungujete ďalej. Sypete úlohou za úlohou do večerných hodín, o polnoci vypínate počítač. Keby tá obrazovka vedela aspoň opaľovať! Aspoň by tá práca získala hlbší zmysel 😀

Fungujete takto mesiace, niektorí z vás aj roky. Jeden deň odídete o piatej poobede a zrazu je to tu. Polhodinový prejav o tom, že z práce sa pred 19:00 hod. neodchádza. Stratíte zábrany a začínate bojovať. Neúspešne.

Jediným výsledkom je dochádzková kniha, ktorú oni vnímajú ako výhru, ale len dočasne. Po mesiaci záhadne zmizne. Nemusí tam byť, veď sme si to predsa už vyjasnili. Vyjasnili samozrejme áno, nech to niekto vidí máte NAOZAJ vážny problém. VY nie JA.

Keď unikáš z nory prvý, nikdy sa neotáčaj

Každý bojuje s problémami a veternými mlynmi inak. Počula som už rôzne techniky. Sú ľudia, ktorý z kancelárie doslova utekajú. Základná technika je mať v ušiach slúchadlá a v prípade, ak odchádzate zo svorky vlkov prvý nesmiete sa otáčať a pozerať do očí!!

Technika mŕtvy chrobák

Iní odporúčajú techniku tichého odporu, nič nevravieť neodporovať, ale v princípe si robiť to, čo chcete vy. Veď o čom sa nehovorí, to ani neexistuje. Táto takzvaná technika mŕtveho chrobáčika, patrí k tým nesmrteľným. Ale varujem vás, nie je pre každého.

Samozrejme, techník sú milióny, otázka je ale položená, ale NAOZAJ úplne inak. Je správne, aby zamestnanec riešil takéto situácie? A vie ich vôbec niekto z nás vyriešiť??

