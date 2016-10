Ohodnoť článok

Žiadny šéf, vlastné nápady, svojský spôsob práce, ale aj neistota a príliš veľká zodpovednosť. Pre niekoho desivá predstava, pre iného vysnívaná práca. Viete, pri ktorých povolaniach ste sami sebe pánom a čo všetko je v tom obsiahnuté?

Robiť sám na seba, vysnívaná práca každý deň, budovať si meno, niesť všetku tú zodpovednosť a zápasiť s prekážkami v systéme chce poriadny kus odvahy. Mnohí z nás ale milujú výzvy a chcú si plniť svoje sny, nie sny svojich riaditeľov. Možno táto predstava láka aj vás, preto sme sa rozhodli priniesť prehľad najčastejších samostatných povolaní a priložiť k tomu krátky súhrn toho, čo vás čaká.

Všetky typy živností

Práca, pri ktorej sme sami sebe pánom, sa najčastejšie spája so živnosťou. Pri remeselných a viazaných živnostiach musíte mať isté vzdelanie alebo rekvalifikáciu. Koncesované živnosti (dnes radené k viazaným) sa zas vykonávajú na základe koncesie a vyžadujú štátne povolenie.

Remeselné – kovovýroba, kamenári, hodinári, drevovýroba, cukrári, pekári a ďalšie

Viazané živnosti – stavebníci, inštruktori v autoškole, zubní technici, maséri, pedikúra a iné

Voľné živnosti – dizajnéri, účtovníci, grafici, lesníci, obchodníci, kuriéri a mnoho ďalších

Koncesované živnosti – práca s muníciou, zmenárne, taxislužba, SBS, príprava dražby a iné

Podrobný zoznam všetkých typov živností nájdete napríklad na stránke www.minv.sk

Slobodné povolania

Nie sú to len živnostníci, ktorí patria do skupiny podnikateľov. Ďalšou kategóriou sú slobodné povolania, no tie sa vykonávajú bez živnostenského oprávnenia podľa osobitých pravidiel.

Najčastejšie vykonávané slobodné povolania – redaktori, maliari, spisovatelia či hudobníci.

Podnikanie podľa zvláštnych predpisov

Do ďalšej kategórie môžeme radiť tých, ktorí vykonávajú slobodné povolanie, no v tomto prípade ide o špeciálne podnikanie podľa zvláštnych predpisov. Patria sem povolania, ktoré môžu vystupovať ako fyzické aj právnické osoby a často sa združujú do špeciálnych komôr.

Výber povolaní podľa zvláštnych predpisov – advokáti, lekári, veterinári, bankári, letci atď.

Samostatne hospodáriaci roľníci

Poslednou kategóriou povolaní, pri ktorých šéfujete svojmu biznisu, sú samostatní roľníci. Ide o ďalšiu špeciálnu skupinu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť podľa osobitých pravidiel. S tým súvisia isté zmeny v platení daní a odvodov, no nejde o žiadne extrémne rozdiely.

Ako začať podnikať:

1. Živnostníci – Ohlásite živnosť na príslušnom živnostenskom úrade a v prípade viazaných živností predložíte certifikát, diplom alebo iný potrebný dokument. Štart podnikania oznámite zdravotnej poisťovni a daňovému úradu, následne máte IČO aj DIČ a môžete pracovať.

2. Slobodné povolania – Prvým krokom je registrácia na štatistickom úrade. Následne sa treba ohlásiť na daňovom úrade, ktorý vám pridelí DIČ a vy mu budete priznávať príjmy podľa autorského zákona.

3. Slobodné povolania podľa zvláštnych predpisov – Ak máte predloženú odbornosť na výkon tohto povolania, potrebujete sa registrovať do danej komory. Súčasťou postupu je aj kontakt s miestnym daňovým úradom a získanie DIČ.

4. Samostatne hospodáriaci roľníci – Navštívite mestský alebo obecný úrad, kde oznámite začatie roľníckej činnosti. Do 30 dní vám vydajú osvedčenie o zápise SHR a pridelia IČO.

Nezabudnite na záväzky voči štátu a poisťovni

Aby toho nebolo málo, súčasťou podnikania je aj plnenie záväzkov voči štátu a poisťovniam. Zdravotné poistenie (a v prípade prekročenia hranice na vznik povinnosti platiť) aj sociálne poistenie je bremenom každej osoby, ktorá túži byť sama sebe šéfom. K tomu si pripočítajte daň z príjmu, ktorá vás čaká raz ročne. Vysnívaná práca teda často až taká snová nie je. Je toho dosť, čo musíte zvládnuť, ak chcete pracovať na seba, takže dobre si zvážte, či vám táto zodpovednosť stojí za to.

