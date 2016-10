Silvestrovská lyžovačka inak. Inšpirujte sa napríklad aj exotikou

Ohodnoť článok

Párty ako žiadna iná, bujaré oslavy alebo len pokojné pohostenie v kruhu rodiny a priateľov. Každý si môže vybrať, akým spôsobom prežije Silvestra. Viac ako spôsob nás však zaujíma miesto, na ktorom privítame príchod nového roku a vykročíme do neho správne nabudení. Kam teda na Silvestra?

Oslavy Silvestra si mnohí z nás spájajú s poriadnou dovolenkou, na ktorej si užijeme voľné chvíle, spoznáme nejaké neznáme miesto a načerpáme nové sily. Možností je veľa, a kým pre niekoho je zaujímavý poznávací zájazd, iní zatúžia po dobrej novoročnej lyžovačke v náručí zasnežených hôr. Má to však háčik, tie najlepšie destinácie bývajú obsadené už na jeseň bez ohľadu na to, či ide o hory, more, alebo zájazdy po metropolách.

Na Silvestra láka dovolenka v horách

V slovenských mestách sme si v posledných rokoch veľa snehu neužili. Za poriadnou zimou musíme ísť do hôr, kde Perinbaba zatiaľ nešetrí a bohatá snehová nádielka tvorí romantickú atmosféru, ktorá k Vianociam a príchodu nového roka určite patrí. Avšak dovolenka v horách je lákadlom hlavne pre lyžiarov, ktorí sa môžu so starým rokom lúčiť napríklad aj na svahu.

Lyžovačka na Slovensku alebo v Alpách?

Ak už lyžovať, tak niekam, kde sú kvalitné zjazdovky a dobré služby, samozrejme za dobrú cenu. Z tohto pohľadu sú pre Slováka najvhodnejšie domáce destinácie, ktorých nie je vôbec málo. S rastúcou kvalitou služieb však stúpajú aj ceny a ubytovanie býva obsadené niekoľko mesiacov vopred, takže alternatívou sa stávajú drahšie a vzdialenejšie, no o to viac čarovné Alpy.

Kam za lyžovačkou na Slovensku

Destinácia 1-dňový skipas Hotel – Izba/noc

Destinácia 1-dňový skipas Hotel – Izba/noc Vrátna Od 22 € Od 40 € Čertovica Od 15 € Od 20 € Orava Snow Od 16 € Od 35 € Štrbské Pleso Od 30 € Od 50 € Donovaly Od 36 € Od 50 € St. Smokovec Od 30 € Od 45 € Jasná Od 32 € Od 70 € Litmanová Od 20 € Od 40 € Tále Od 16 € Od 60 € Mlynky Od 16 € Od 35 €

*Ceny uvedené v tabuľke sú len orientačné, nakoľko hlavná sezóna ešte nezačala

Alpské lyžiarske strediská obľúbené u Slovákov

Destinácia 7-dňový pobyt Destinácia 7-dňový pobyt Katschberg (AUT) Od 1 050 € Ravascletto (ITA) Od 620 € Kaprun (AUT) Od 790 € Val di Fiemme (ITA) Od 390 € Dachstein (AUT) Od 390 € Val Gardena (ITA) Od 480 € Hohentauern (AUT) Od 350 € Julské Alpy (SLO) Od 400 €

*Ceny uvedené v tabuľke sú len orientačné, nakoľko hlavná sezóna ešte nezačala

A čo Silvester pri mori?

Nie všetci sú priaznivcami zasnežených hôr a Silvestra by radšej prežili v plavkách. Horúce pláže v exotike sú čoraz väčším lákadlom práve preto, že ide o niečo netradičné. Za takouto silvestrovskou dovolenkou pritom netreba chodiť ďaleko. Cestovné kancelárie majú v ponuke pobyty za rozumné ceny, za ktoré si užijete príchod nového roku v teple. Skúste napríklad obľúbený Egypt či Tunisko, alebo pre náročnejších je tu Thajsko a Srí Lanka.

Niet nad skvelú dovolenku, na ktorej si užijete nezabudnuteľné zážitky a načerpáte nové sily. Tie vám treba aj pri príchode nového roka a keďže Silvester je len raz za dvanásť mesiacov, doprajte si nejaký fantastický výlet a oslávte to vo veľkom štýle.

