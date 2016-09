Ohodnoť článok

Ak je niečo, čo by mnohí cestovatelia najradšej pri plánovaní dovolenky vynechali, tak je to balenie batožiny. V hlave si premietame scenár, čo a kedy by sme mohli potrebovať, čo ak to v exotickej destinácii nenájdeme v obchodoch, čo ak …? Pravda je taká, že dnes už nájdeme vo svete takmer všetko, čo by sme mohli doma zabudnúť. Nové zážitky z ciest si prinesieme domov bez ohľadu na to, či budeme mať v kufri tri alebo desať tričiek. Mnohé veci na cestách nebudete potrebovať aj napriek tomu, že doma ste na nich zvyknutí. Ktoré sú to?

1. Fén na vlasy

Ak cestujete na dovolenku do teplých krajín, vlasy vám vyschnú na slnku a vo vetre do pol hodiny. Okrem toho, väčšina hotelov a penziónov má vo vybavení izby aj fén.

2. Veľká plážová osuška

Rezorty a hotely požičiavajú osušky bez problémov. Prípadne si zbaľte väčšiu šatku alebo tenký, rýchloschnúci uterák z mikrovlákna.

3. Rifle

Nepohodlne sa v nich letí, na túrach sa v nich potí a večery v exotických destináciách nie sú tak chladné, aby ste potrebovali rifle. Zbaľte si ľahšie bavlnené nohavice, ktoré využijete aj na treking, a ženy môžu kombinovať sukne s legínamy alebo dlhšími šatami.

4. Drahé šperky

Prečo by ste na seba pútali pozornosť, keď nemusíte? Tak, ako sa v zahraničí nájdu pohostinní a prívetiví ľudia, tak sa objavia aj tí, ktorí toho majú menej a cudzinci s drahými šperkami sú pre nich potencionálnym “príjmom”.

5. Knihy a sprievodcovia

Jedna vec je naštudovať si sprievodcov a rady iných cestovateľov knižne a online doma pred cestou, druhá vec je vláčiť so sebou hrubých sprievodcov. Pýtajte sa na najlepšie reštaurácie a tipy kam vyraziť miestnych alebo iných cestovateľov, ktorých stretnete.

6. Spodné prádlo a ponožky na každý deň

Prať sa dá všetko a všade. Využite mydlo, umývadlo alebo sprchu na izbe a ušetríte v batožine kopec priestoru.

7. Dáždnik

Stačí, ak si zbalíte nepremokavú bundu s kapucňou. Šanca, že dáždnik zabudnete v autobuse alebo reštaurácii je väčšia ako to, že sa vonku rozprší. A keby aj, prečkajte dážď v kaviarni alebo si kúpte dáždnik za pár eur od pouličného predavača a neskôr ho darujte alebo nechajte na recepcii hotelu.

Tak vidíte, balenie batožiny nemusí byť stresujúce 🙂

