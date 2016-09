Ohodnoť článok

Spolupráca tímov, PR a SEO sa vyplatí. Ako na to?

Vzdelávanie

Nezabúdajte, že jedna strana nemusí automaticky rozumieť tej druhej. Aby mohli PR a SEO tímy efektívne spolupracovať, je potrebné naučiť ich základy druhého odvetvia. Najlepšie je rozvrhnúť školenie na dlhšie časové obdobie, počas ktorého sa uskutoční niekoľko kratších lekcií.

Optimalizácia odkazov

SEO môže PR tímu pomôcť s tvorbou linkov obsahujúcimi napríklad kľúčové slová, ktoré potrebujú zvýšiť ranking, či s výberom správneho URL. SEO by tiež mohlo zaistiť, aby mali všetky sponzorované odkazy atribút „nofollow“ a vyhnúť sa tak penaltám od vyhľadávačov.

Spravovanie komunikácie s médiami

V závislosti od veľkosti spoločnosti môže s médiami komunikovať viacero tímov. Stabilita je v tejto situácii vítaná, preto by s jedným partnerom mal komunikovať vždy len jeden tím a, v najlepšom prípade, len jeden človek. Mali by ste preto nastaviť pravidlá. PR tím by napríklad mohol mať na starosti komunikáciu s masovými médiami a tímy venujúce sa tvorbe obsahu by mali spolupracovať s blogermi a odborníkmi na jednotlivé oblasti, ktoré treba pokryť.

Zjednotenie správ a príbehov

Všetky tímy zodpovedné za obsah by mali nasledovať všeobecné pravidlá toho, čo, kedy a ako zverejňovať. Zabránite tak protichodným či zmiešaným správam a zaistíte si jednotnosť obsahu.

Zdieľanie a umocnenie obsahu

Tvorba obsahu je náročná a drahá práca. Vyťažte z nej čo najviac zdieľaním hotového obsahu, z ktorého môžu ostatné tímy ďalej profitovať. Spolupráca tímov má tiež za následok ovplyvnenie viacerých kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), pomocou ktorých možno lepšie sledovať, ktoré segmenty podnikania a ako svojou činnosťou ovplyvnili.

Mlčanie nie je vždy zlato

Najdôležitejšia zo všetkého je komunikácia. Tímy by sa mali stretnúť každý alebo každý druhý týždeň, aby sa informovali o tom, na čom práve pracujú, pomohli si s podobnými projektmi a zabránili duplicitnej práci.

