PR pre rozvoj podnikania na internete je nové SEO

Posledných pár rokov prinieslo veľké zmeny vo vnímaní toho, čo je pri promovaní internetovej stránky efektívne. Rozvoj podnikania na internete je dnes oveľa dôležitejší ako v minulosti. Pred rokom 2011 a spustením Google Penguin stačilo dostatočné množstvo spätných odkazov a zrazu sa vaša stránka ocitla medzi výsledkami vyhľadávačov. Dnes sa treba zamerať viac na kvalitný obsah. A práve tu vstupuje do hry PR – obsah totiž treba nejako spromovať.

Znalci PR vedia predať obsah

A prispôsobiť ho publiku. Vzťah obsahu a publika je pri inbound marketingu veľmi dôležitý. Čím skôr si to PR oddelenia uvedomia, tým lepšie pre nich a ich rozpočet na digitálny marketing.

PR profesionáli pracujú s outreachom

Vedia, čo médiá chcú. Získanie špecifickejšieho odkazu či zmienky o značke je len čerešnička na torte. Skúsenosti a schopnosti znalca PR sú pri tvorbe a propagovaní príbehu nenahraditeľné aj z pohľadu SEO. Je tu však jeden problém.

Ako zmerať úspech outreach stratégie s influencermi

Vytvorte si obsahovú kampaň cez HubSpot alebo Google Analytics Merajte počet odporúčaní kampane Pomocou URL Builder odlíšte odporúčania od hosťovských príspevkov a tlačových správ Každý týždeň alebo mesiac si kontrolujte počet unikátnych návštevníkov, aby ste videli, či je kampaň efektívna

Trik spočíva v jasnom zadaní toho, ktoré časti obsahu chcete sledovať. Ak je vaša definícia moc obšírna, nebudete schopní vysledovať, či a ako je vaša outreach stratégia efektívna. Ak bude, naopak, príliš strohá, nebudete mať na sledovanie dostatok dát.

SEO a PR nakopnú váš online marketing

Spájanie bodiek – čo teraz

Súčasné trendy v SEO, prikláňajúce sa ku kvalitnému obsahu, by mali byť jedným z faktorov pri výbere zamestnancov. Ak potrebujete niekoho do SEO tímu, možno by ste mali zvážiť kandidáta s PR pozadím.

Ak na zlepšení výsledkov vo vyhľadávačoch pracujete s agentúrou, pýtajte sa nasledujúce otázky

Ako môžeme strategickejšie promovať obsah?

S kým môžeme byť partneri?

Ako meriame digitálne získané médiá a PR?

Výsledný rozhovor vám poskytne šancu (a odkazy spolu so zmienkami) spraviť si náskok pred vašou online konkurenciou. Rozvoj podnikania na internete je kľúčový, preto mu venujte dostatok času.

