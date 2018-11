Ear-Gasmic „The Dutch Edition“ prináša MENNO DE JONG & ALLEN WATTS Ohodnoť článok Ohodnoť článok

23. 11. 2018 prinesie trancová show Ear-Gasmic svoju ďalšiu klubovú edíciu v priestoroch bratislavského klubu IXEL Podtitul „The Dutch Edition“ prezrádza, že párty prinesie dvoch headlinerov z Holandska a taktiež, že bude opäť tematicky ladená. V rámci tejto témy vás prenesieme do Holandska a jeho hudobnej histórie prostredníctvom na mieru pripravených vizualizácii a uvítacích intier.

Ako headliner sa po prvýkrát v Bratislave predstaví samotný „MR. IN TRANCE WE TRUST“, MENNO DE JONG.

Menno de Jong pochádzajúci z Amsterdamu je primárne známy ako trance DJ a producent s medzinárodným nasledovaním. Zaujímal sa ako o klasickú, tak i modernú hudbu už v mladom veku. Má neuveriteľnú vášeň pre hudbu, bol vyškolený klasickým hraním na klavíri čo ho v dospievajúcom veku napokon priviedlo k DJingu a vlastnej produkcii s jeho prvým vydaným trackom „Guanxi“ na britskom labely Anjunabeats v roku 2004. V nasledujúcich rokoch sa do trance scény plne oprel a vydal prelomové single ako sú „Tundra“, „Last Light Tonight“, „Spirit“, „Turtle Paradise“, „Never Lose The Magic“, „ Place In the Sun“ s vokálmi od Ellie Lawson a mnoho ďalších. Výsledkom bola podpora jeho produkcie poprednými DJmi ako sú Tiësto, Armin van Buuren či Paul van Dyk. Vydal taktiež množstvo remixov pre skladby ako sú „Mark Otten – So Serene“, „Karen Overton – Your Loving Arms“, „John O’Callaghan feat. Ria – I’ll Follow“ a taktiež pre klasiku „Hydra – Affinity“, ktorá sa v rámci trance komunity preukázala ako veľmi obľúbená. V rámci svojej kariéry si zahral azda vo všetkých svetovo známych kluboch či na popredných festivaloch ako Tomorrowland, Dreamstate, A State of Trance, Transmission, Creamfields, Mysteryland, Trance Energy, Sensation, Love Parade, Amnesia Ibiza, Amsterdam Dance Event a v rámci svojich setov nechýbali aj 10 hodinové maratóny na jeho „open to close“ akciách nazvaných MENNO SOLO. V rámci spolupráce s poprednými vydavateľstvami Menno de Jong napokon v roku 2013 podpísal spoluprácu s Black Hole Recordings, kde začal vydávať skladby na legendárnom labely In Trance We Trust. Tu nechýbali vydania jeho zrejme najväčších hitoviek, medzi ktoré patrí aj melodické majstrovské dielo „Any Other Day“, klubová hymna „Creatures Of The Night“ s kanadskou speváčkou Noire Lee, séria troch singlov ovplyvnená psy a tech subžánrami „Abhyasa“, „Ahimsa“ a „ Ananda“ a taktiež track v spolupráci s Adamom Ellis, ktorý patrí medzi jednu z najväčších vokálových hitov – Set To Sail feat. Kate Louise Smith.

V dôsledku týchto úspechov bola v roku 2014 Menno de Jongovi ponúknutá funkcia A&R managera (artist & repertoire) v spoločnosti In Trance We Trust, čím sa stal hlavnou tvárou značky, ktorá má jednu z najbohatších histórií v rámci žánru poskytujúca platformu pre budúce trance hviezdy.

Headlinerovi bude sekundovať ďalší Holanďan – ALLEN WATTS, ktorý sa na Slovensku predstaví úplne po prvýkrát. Za sebou má veľmi slušnú dávku hitov, ktoré vydal pod najznámejšími a najväčšími trance labelmi ako sú napr. Who’s Afraid Of 138?!, Tytanium Recordings, Kearnage a pod. Spomedzi všetkých vydaných trackov stačí azda spomenúť jeho najväčší a najznámejší hit ARIZONA. Má za sebou taktiež kolaborácie s ďalšími talentami z trancovej scény ako sú napr. Standerwick, Ben Gold, Talla 2XLC, Allen & Envy, Amir Hussain, Daniel Skyver, Chris Metcalfe a pod.

Talent Allena Watts si všimol aj samotný Armin van Buuren, preto ste Allena mohli vidieť hrať na mnohých veľkých eventoch vrátane tohtoročného A STATE OF TRANCE v holandskom Utrechte, kde podľa nás zahral jeden z najlepších setov v rámci stagu Who’s Afraid Of 138?! Za tento rok sa skladby z Allenovej produkcie umiestnili na druhom mieste ako najviac predávané skladby. Umiestnil sa tak hneď za dobre známym Armin van Buurenom.

Line-up ďalej doplní v rámci zahraničného supportu DJ a producent pochádzajúci zo Škótska – ALAN WYSE. Na scéne rastie pomerne rýchlo, po opätovnom nastúpení do hudobného priemyslu pred 2 rokmi už stihol slušne zabodovať. Jeho nedávna produkcia sa dostala na palubu takých labelov ako sú Grotesque, RazNitzanMusic či Armada! Alan je v rámci hudobného priemyslu podporovaný mnohými velikánmi ako sú Paul Van Dyk, Marco V, Scot Project, Andrew Rayel, Judge Jules, David Forbes, Amir Hussain a pod. Zahral si na akciách, kde vystúpil popri DJoch ako sú Eddie Halliwell, Judge Jules, Simon Patterson, John O’Callaghan, Sean Tyas , atď. Alanov najnovší singel „You Are“ v spolupráci s Paul van Dykom vychádza už 7. 12. na albume Music Rescues Me od Paul van Dyka. Alanova história v rámci trancovej scény je pomerne silná a teraz prichádza na Slovensko už po druhýkrát, aby nám predviedol svoj cit pre hudbu.

Zvyšok line-upu obohatia domáci Unbeat, Cole a Heavy Noizes.

Nikolaj Hirič (producentský nick Hyricz) a.k.a. COLE pochádza z Kyjeva (Ukrajina). Na Slovensko sa presťahoval v roku 1994 a od tej doby sa aktívne venuje hudbe. Ako DJ pôsobí od svojich 17 rokov a od tej doby prešiel širokou škálou tanečných štýlov od trance cez techno až po aktuálny zvuk, ktorý ho reprezentuje. V súčasnosti sa cíti „doma“ v štýloch minimal, deep-house, tech-house a techno. Jeho sety sú charakteristické originalitou, aktuálnosťou, zaujímavým a vhodným výberom skladieb. To všetko je výsledkom jeho veľkého záujmu o celkový prehľad v tanečnej scéne. Od začiatku roku 2007 prináša každý týždeň tie najčerstvejšie skladby zo štýlov deep-house, tech-house, minimal a techno vo vlastnej radio show Minimatica, ktorá čoskoro atakuje svoje 600. vydanie.. Od februára 2008 je Minimatica rádio show pravidelne vysielaná aj na známom americkom tanečnom rádiu Digitally Imported. Okrem hrania sa venuje aj vlastnej tvorbe. Jeho releasy sa objavili na vydavateľstvách ako sú Melodica Netlabel, Seta Label, Sumo Juice, Another Chance a 4Beat.

Posledných niekoľko rokov sa rozhodol obnoviť svoju vášeň ku svojim hudobným koreňom a preto ho môžete pravidelne vidieť v line-upoch trancových akcií ako je Ear-Gasmic, kde prezentuje old school trance sound. Inak tomu nebude ani 23. 11 v klube IXEL, kde sa predstaví v rámci classics warm-up setu.

Juraj Glonec alias UNBEAT je už pravidelnou súčasťou našich akcií od roku 2013. Tento 24 ročný DJ z Bratislavy sa začal DJingu venovať v roku 2011, k čomu v roku 2013 pridal aj vlastnú produkciu. Odvtedy vydal niekoľko úspešných trackov, ktoré sa dočkali podpory od veľkých mien ako Armin Van Buuren, Paul Van Dyk, Simon Patterson alebo Sean Tyas. Tento rok vydal vydarený remix na skladbu The Perfect Storm od Sue McLaren, ktorá niekoľko týždňov obsadzovala pomerne vysoké miesta v predajnosti na Beatporte a rovnako ju podporilo i veľa DJov.

Unbeat hral u nás na posledných pár edíciách Ear-Gasmicu výnimočne skôr ako warmup DJ, kedy pripravoval pôdu pre headlinera. Tentokrát však takmer po 2 rokoch opäť zahrá v čase kedy vás môže svojim tech-trance setom plným energie poriadne rozsekať.

Záver noci bude patriť dvojici hardstyle DJov pochádzajúcich z Bratislavy – HEAVY NOIZES. Svoje meno si vybudovali za pomerne krátky čas nie len na domácej, ale i zahraničnej scéne. Svoju energiu v setoch dychtivo prezentujú v rôznych kluboch na Slovensku, Českej republike, Poľsku, Portugalsku, Maďarsku či Rakúsku. Zahrali si popri takých hardstyle menách ako sú Miss K8, Hungry Beats, Ran-D, Art Of Fighters, Psyko Punkz, Zatox, Radical Redemption a mnohých ďalších… Heavy Noizes sú súčasťou rakúskeho labelu Hard Music Records a svoju produkciu vydali taktiež v rámci slovenského RAWR Records a Covcore Records. Mohli ste ich zažiť vystupovať na festivaloch ako Beats For Love, Exploration Festival , Imagination festival a pod. V súčasnosti sú jedinou DJskou dvojicou na Slovensku a v Českej republike, ktorá hráva energický a euforický hardstyle a preto bývajú častokrát v rámci svojej show neoddeliteľnou súčasťou každej dobrej party. Na Ear-Gasmicu sa predstavia po prvýkrát a prichystajú si pre vás množstvo známych trancových klasík v hardstyle verziách. Ak po celej pretancovanej noci nebudete mať ešte dosť, toto DJske duo z vás na záver vymačkne posledné zvyšky energie – a to DOSLOVA!

Tu vám prinášame záverečne informácie vrátane samotného timetable:

VSTUPENKY: Vstupenky na Ear-Gasmic „The Dutch Edition“ si budete môcť zakúpiť aj na mieste za cenu 17 €. VIP vstupenky sú už vypredané a na mieste už VIP v predaji nebudú. Štandardné vstupenky na mieste bude možné zakúpiť iba v hotovosti. Vstupenky budú kontrolované prostredníctvom čítačky čiarových kódov. Lístky si do piatku môžete zakúpiť aj v predpredaji za 16 € tu: http://bit.ly/ear-gasmic

FAJČENIE: V priestoroch tanečného parketu klubu nie je povolené fajčenie. Fajčiari budú mať vyhradenú samostatnú fajčiarsku miestnosť v rámci priestorov klubu, ktorá taktiež zahŕňa bar a toalety.

PLATBY: V klube žiaľ nebude možné realizovať platbu kartou, preto Vám odporúčame priniesť si dostatočnú hotovosť. V blízkosti klubu sa nachádzajú bankomaty.

DOPRAVA: V tesnej blízkosti klubu sa nachádzajú električkové zastávky Kamenné Námestie a Námestie SNP, z ktorých sa dá dostať linkou 1 na Hlavnú Stanicu. Neďaleko zo zastávky Nemocnica sv. Michala premáva Trolejbus 202 na Autobusovú Stanicu Mlynské Nivy.

ŠATŇA: K dispozícii bude aj šatňa za poplatok 1 €, kde si môžete odložiť bundu, kabát a pod.

VIP: Návštevníci, ktorí si zakúpili VIP vstupenku dostanú na ruku VIP pásku, ktorá ich oprávňuje využívať VIP zónu, ktorá obsahuje aj vlastný bar. VIP priestory budú označené.

ZÁKAZY: Na túto akciu je prísne zakázané vnášať omamné a psychotropné látky, rovnako ako vlastný alkohol, pitie a jedlo. Rovnako je zakázané vnášať do priestorov klubu pyrotechniku a nebezpečné predmety, ktoré môžu ohroziť zdravie ostatných návštevníkov.

Na záver prinášame už len samotný timetable akcie:

Vidíme sa už najbližší piatok a veríme, že si túto noc poriadne užijete! 🙂

Ear-Gasmic: „The Dutch Edition“ – 23. 11. 2018

Miesto: IXEL klub, Námestie SNP 30, 811 03 Bratislava – staré mesto

Start: 21:00 hod., End: 06:00

Line-up: Menno de Jong (NL), Allen Watts (NL), Alan Wyse (UK), Unbeat, Heavy Noizes, Cole

Entry: regular 16 € / VIP: sold out

Event: https://www.facebook.com/events/316075849127816/

Web: https://www.facebook.com/ixelclub

Ear-Gasmic fan page: https://www.facebook.com/eargasmic.official

Pre-sale / predpredaj: http://bit.ly/ear-gasmic