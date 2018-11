10 znakov, že si váš vzťah zaslúži druhú šancu 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Problémové vzťahy bývajú veľmi vyčerpávajúce, obzvlášť ak vždy čakáte, kedy sa nabudúce stane niečo hrozné. Máte pocit, že všetci okolo vás majú lepší vzťah, zatiaľ čo vy sa stále zaoberáte nedôverou a / alebo problémami s komunikáciou.

Ale možno nie je všetko stratené takýto vzťah je jednoducho typ vzťahu, ktorý potrebuje veľa práce. Všetky tie ostatné šťastné a zdravé vzťahy, ktoré možno poznáte prešli niekoľkými fázami než sa dostali do stabilnejšieho bodu. Ani váš vzťah nemusí zlyhať, ak vy a váš partner vynaložíte úsilie a budete dostatočne trpezliví.

Ako zistíte či máte vo vťahu zotrvať

Zamyslite sa nad nasledujúcimi bodmim ako základmi, ktoré môžete použiť ako východiskové body. Ak spĺňate všetkých desať alebo dokonca väčšinu z nich, možno by nebolo rozumné sa vášho vzťahu vzdať tak skoro.

# 1 Obaja hovoríte o svojich problémoch, aj keď nevyužívate správne komunikačné techniky. Môže to skončiť hádkou, ale obaja sa stále pokúšate hovoriť o svojich obavách a pohľadoch. Znamená to, že hodnotíte vzťah a preto ste ochotní dosiahnuť lepší bod, v ktorom budete komuniukovať trpezlivo a efektívne.

Obaja len musíte nájsť spôsob, ako dostať zo seba čo potrebujete bez toho, aby ste sa dostali do hádky.

# 2 Napriek vašim problémom sa viete spoločne zabaviť a zdieľať veľa zábavných a šťastných spomienok. Ak obaja súhlasíte s tým, že máte chémiu a dynamiku, bez ohľadu na drámu, možno tu existuje šanca.

Trik spočíva v hľadaní spôsobov, ako odstániť to zlé a vybudovať dobré, čo môžete urobiť ak si spolu sadnete a zistíte, čo funguje a čo nie.

# 3 Ani jeden z vás nepociťuje silnú túžbu sa rozísť. Nikto nemá radosť z rozchodov, aj keď to popiera a správa sa šťastne. Ak sa naozaj chcete rozísť a ste ochotní prekonať fázu smútku, znamená to, že sta sa už pohli ďalej.

Ak to na rozchod nevidí ani jeden z vás, ale obaja skutočne chcete veci vyriešiť, potom je tu základ, s ktorým môžete pracovať. Všetko čo musíte urobiť je vyrovnať sa s problémami a prísť s možnými riešeniami.

# 4 Je tam láska a naozaj nemáte oči pre niekoho iného. Je bezpečné povedať, že ak nie je láska na oboch stranách vzťahu, mali by ste sa rozísť. Ale ak tam láska je a je tak silná, že si neviete predstaviť, že by ste boli s niekým iným, potom si dlhujete aby ste to ešte skúsili.

Čítajte tiež: Vzťahová expertka: Pravidlá sociálnych médií, ktorými by sa páry mali riadiť

# 5 Obaja ste si vedomí vašich vzťahových problémov. Ak jeden z vás alebo obaja popierate problémy, zanedbávate veci, ktoré potrebujete vyriešiť, alebo necháte problémy zájsť ďaleko a premeniť sa na niečo oveľa horšie, dotkne sa to všetkého, čo spolu robíte a nakoniec aj vášho života.

Ak si však obaja uvedomujete vaše problémy, potom máte zdravý pohľad na to čo sa deje a môžete podniknúť kroky na ich odstránenie.

# 6 Vždy ste hádku oľutovali a dali ste si námahu všetko napraviť, bez ohľadu na situáciu.

Požiadať niekoho o odpustenie je vždy ťažké. Ak si navyše nájdete s partnerom spôsoby ako veci urovnať, sex, večera či niečo iné, robíte prácu navyše. Činy povedia viac ako slová. Potom si zaslúžite dať svojmu vzťahu druhú šancu.

# 7 Môžete s istotou povedať, že ste lepší spolu, silnejší a oveľa viac sústredení na svoje ciele. Spomeňte si, keď ste boli single a aký pokrok ste urobili aj vďaka partnerovi.

Čokoľvek robíte vo vzťahu je zvyčajne odrazom vášho partnera. Zdravé vzťahy sa skladajú z ľudí, ktorí sa navzájom inšpirujú a motivujú, aby sa zlepšili.

# 8 Problémy, ktoré máte, nezahŕňajú iných ľudí, neveru, pomstu alebo zneužitie.

Ak je váš vzťah už v zraniteľnom stave. Čokoľvek súvisiace s neverou, zneužitím alebo dokonca pomstou, ukončí váš vzťah. Ak sa vás to netýka, potom je tu stále nádej.

# 9 Váš partner nie je len váš partner, je to váš najlepší priateľ.

Bozkávate sa, objímate sa, máte sex a dokonca plánujete aj budúcnosť. Stretávate sa s rodinou a priateľmi, ale trávite čas aj spolu osamote, aj napriek aktuálnym problémom.

Ak máte partnera, ktorý je zároveň váš najlepší priateľ, nezahadzujte to. Nie je to každý deň, kedy spoznáte niekoho, na koho nepotrebujete neustále zapôsobiť, niekoho, kto vás nebude súdiť ak ste sa práve vyvalili z postele a vyzerali ako po fláme a niekoho, kto by nezradil vašu dôveru.

# 10 Zdieľate rovnaké ciele do budúcnosti.

Ak obaja zdieľate rovnakú, alebo aspoň podobnú víziu, mali by ste určite spoločne bojovať za to aby ste ju dosiahli.

Je obrovský rozdiel medzi nezdravým a problémovým vzťahom, ktorý potrebuje len niekoľko vylepšení. Pozrite sa na to, čo udržiava váš vzťah nad vodou, zvážte vyššie uvedené príznaky a rozhodnite sa či si váš vzťah zaslúži druhú šancu.

Čítajte tiež:

Zakázané vzťahy. Prečo chceme to, čo nemôžeme mať

Tento jednoduchý trik vám pomôže lepšie spať

3 tipy ako zaručene zvládnuť konflikt ak ste vysoko citlivá osoba