Detská izba nielen pre prváka

Ide vaše dieťa po prázdninách prvýkrát do školy? Potom vás čaká otázka, ako upraviť detskú izbu, aby vyhovovala vášmu budúcemu školáčikovi. Nový priestor by mal slúžiť na písanie úloh, príprave na ďalší školský deň, a nezabudnite v ňom ponechať miesto na hranie a odpočinok.

Na začiatok si váš projekt skúste v mysli vizualizovať. Zapojte do toho praktickú stránku, ale aj záľuby vášho dieťaťa. ,,Základom detskej izby pre začínajúceho školáka je bezpochyby kvalitný pracovný stôl s dostatočným osvetlením. Keďže dieťa počas dochádzky na základnú školu veľmi rýchlo rastie, je dobré na to myslieť už od začiatku a vybrať nábytok, ktorý sa potrebám dieťaťa ľahko prispôsobí,“ hovorí Andrea Štěpánová, marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO – NÁBYTOK.

Pri výbere stola je dobré myslieť nielen na meniaci sa vzrast dieťaťa, ale aj na dostatok úložného priestoru. Výhodou tzv. rastúcich stolov je práve ich univerzálnosť. Vďaka nastaviteľnej výške pri ňom môže sedieť šesťročný prváčik, ale aj dospievajúci tínedžer. Stôl by mal mať dostatočne veľkú pracovnú plochu, a to minimálne 120 x 60 centimetrov. V sortimente ASKO – NÁBYTOK nájdete písacie stoly vyhovujúce i náročným požiadavkám nielen v rámci funkčnosti, ale aj dizajnu.

K písaciemu stolu patrí tiež vhodná stolička, ktorá by mala byť ergonomická a poskytovať deťom pohodlné a zdravé sedenie. ,,Na nákup stola a stoličky určite vyrazte aj s dieťaťom, aby si mohlo všetko rovno vyskúšať a uistili ste sa, že dieťa pri stole sedí správne a nedochádza k deformácii chrbtice. V prípade, že si s výberom nebudete istí, môžete osloviť našich odborníkov v ASKO – NÁBYTOK, ktorí vám radi poradia,“ dodáva Andrea Štěpánová.

Nesmiete zabudnúť ani na kvalitné osvetlenie pracovnej dosky, ktoré oceníte najmä v zimných mesiacoch. Ideálnou voľbou sú stolové lampy alebo lampy na stenu s možnosťou nastavenia uhla svietenia. Intenzita svetla by mala byť taká, aby zabrala celý priestor stola, ale zároveň dieťaťu nesvietila do očí.

Variabilné systémy nábytku sú do detských izieb ako stvorené. Vďaka veľkej škále jednotlivých modulov možno izbu prispôsobiť deťom tak, aby s nimi doslova rástla. Pri narodení dieťaťa vybavíte izbu detskou postieľkou a prebaľovacím pultom, ktorý neskôr ľahko vymeníte za písací stôl. Neskôr môžete pridať aj knižnicu a ďalšie úložné priestory, a to všetko v jednotnom dizajne.

Program TEX

Program Tex v odtieni bielenej borovice je do detskej izby ako stvorený. Tento dekor imituje prírodné drevo s bielym náterom a zaujímavo obitým efektom. Systém ľahko prispôsobíte prváčikovi, ale aj starším deťom či študentom. Podľa potreby len vymeníte kus nábytku, ktorý vaša ratolesť už nevyužíva, za iný.

Variabilný program Planet

Nábytok z programu Planet je ideálny pre zariadenie detskej alebo študentskej izby. V kombinácii s vhodnými doplnkami a farbou stien skvele poslúži v akomkoľvek interiéri. Kombinácia dubového dekoru, bielej a morskej modrej vyzerá veľmi nevšedne a vytvára zaujímavé kontrasty. Vnútorné priestory sú prakticky členené a disponujú tiež LED osvetlením, vďaka ktorému všetko bez problému nájdete.

Variabilný program Winnie

Program nábytku Winnie je vhodný nielen do detskej či študentskej izby, ale pohodlne ho využijete napríklad aj v spálni. Dubový dekor je doplnený o biele plochy s matným efektom. V kombinácii so striebornými úchytkami pôsobí nábytok veľmi moderne a dokáže priestor príjemne zútulniť.

Variabilný program Luca

Romanticky pôsobiaci nábytok programu Luca je zaujímavý práve svojim vidieckym vzhľadom. Dokonale ho podčiarkujú dekoratívne reliéfy predných plôch a kombinácia bielených pínií s odtieňmi dubového dreva. Tento nežný nábytok sa skvele hodí nielen do dievčenských izieb, ale aj do izby pre tínedžerov či do spálne. Iste tiež oceníte spomaľovací mechanizmus dverí pre tiché zatváranie.