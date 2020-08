Sprievodca súčasnými trendmi v náramkoch: vyberte ten správny a nechajte svoje zápästie prehovoriť!

S teplejším počasím odkladáme postupne zvršky a odhaľujeme tak časti tela, ktoré boli dlho skryté. Patrí medzi ne i zápästie, ktoré sa schovávalo pod rukávom a nebolo veľa príležitostí, kedy nosiť obľúbené náramky. Teraz je ideálna doba urobiť revíziu šperkovnice a možno sa poobzerať aj po nejakých nových, aktuálnych kúskoch.

Dámske náramky v posledných rokoch zažívajú naozajstný boom a môžete z toho mať dojem, že s jedným si ani náhodou nevystačíme. Nosia sa kožené, korálkové, z minerálov, jemné zlaté, a to všetko v nekonečne veľa kombináciách a vo veľkom množstve. Náramky sú trendy, ale riaďte sa pri výbere predovšetkým svojím osobným štýlom.

Minimalistické náramky s príveskami

Jemné zlaté retiazkové náramky s motívom srdiečka alebo s drobným diamantom sú stávkou na istotu. Je to univerzálny šperk, ktorý budete nosiť každý deň a nebude vám vadiť ani pri práci na počítači, čo u komplikovanejších náramkov býva problém. Výhodou je tiež to, že jemný dizajn náramku dovolí vyniknúť vašim upraveným rukám a výrazným nalakovaným nechtom. Hodí sa takmer k akémukoľvek štýlu a farbe vášho outfitu. Jediné úskalie je vo veľkosti, teda dĺžke náramku. Určite by nemal byť moc tesný, aby sa nezarezával do kože, ale ani veľmi voľný, inak by mohol z ruky skĺznuť. Ideálna dĺžka by mala byť zhruba o 1-2 cm viac než je obvod vášho zápästia.

Korálkové náramky s drahými kameňmi

Ak máte radšej výrazné šperky a máte slabosť pre drahé kamene, budú pre vás to pravé tzv. korálkové náramky, vytvorené z drahých fasetovaných kameňov, ktoré môžu byť doplnené aj o komponenty zo zlata. Štýlovo sa tiež hodia pre každý deň, ale skvele vás budú sprevádzať aj na party. Sú skrátka situácie, keď potrebujeme farebný šperk!

Perlové náramky

Perly sa držia na módnom výslní, o tom niet pochýb. Dodajú štipku elegancie a zároveň ženskosti každému outfitu. Perlový náramok bude skvelý k šatám s naberanou sukňou v retro štýle, ale aj k malým čiernym. Využijete ho na slávnostnejšie príležitosti, ale môžete po ňom siahnuť kedykoľvek budete potrebovať výraznejší doplnok. Bude to taký váš šperkový chameleón, pretože sa prispôsobí akémukoľvek štýlu a vy s ním. Ako hovorila slávna módna ikona Jackie Kennedy, perly sú vhodné vždy.

Náš tip: Kúpte si niekoľko perlových náramkov s rôznou veľkosťou perál a noste ich spoločne, podobne ako Coco Chanel vrstvila perly okolo krku. Ak vlastníte šnúru perál, môžete si ju tiež ležérne obmotať okolo zápästia.

Tenké otvorené náramky

Ďalším základným typom náramku je tzv. otvorený náramok, ktorý je tvorený pevnou obručou a navlieka sa na zápästie bokom. Pre vyznávačov minimalizmu sú ako stvorené predovšetkým tie s tenkou obrúčkou, ktorá je na oboch stranách zakončená guľôčkou, diamantom alebo iným drahým kameňom. Hoci pôsobia veľmi jemne a decentne, svojím nezvyklým poňatím upútajú pozornosť. Pretože tieto náramky budú lepšie sedieť trochu ďalej od zápästia, noste ich s nezakrytými rukávmi, aby boli dobre viditeľné. Skvele budú ladiť napríklad s letnými šatami na ramienka. Farbu zlata zvoľte podľa vášho vkusu, avšak na opálenej pokožke bude žiariť náramok z bieleho zlata. Opäť sa nebojte skombinovať viac náramkov naraz.

Na akej ruke by sa mal nosiť náramok?

Podľa tradície sa dámsky náramok nosí na pravej ruke, zatiaľ čo mužský na ľavej. Iné pravidlo zasa hovorí, že by sme ho mali nosiť na tej ruke, ktorá je dominantná čiže ak ste pravačka, tak na pravej, a obrátene. Dnes ale prísny úzus nepanuje a je to viac menej na vás. Rozhodnúť môžu aj praktické záležitosti, ako je napríklad práca na počítači s myšou, kedy je pohodlnejšie mať pravé zápästie voľné.

Náramky na oboch zápästiach? Nebojte sa toho!

Aj s nežnými a nenápadnými náramkami môžete kúzliť. Aktuálne trendy rozhodne prajú tomu, aby ste si s vašimi šperkmi vyhrala a neváhala ich rôzne kombinovať. Takmer nič nie je tabu, ani nosenie rovnakých náramkov na oboch rukách, to je obľúbený trend napríklad medzi celebritami.