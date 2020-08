Ako správne dojčiť? Základné rady pre budúce mamičky

Pre čerstvú matku sú prvé týždne po pôrode obdobím zvykania si na všetky zmeny. Preto je dobré, obrniť sa trpezlivosťou, lebo pri dojčení strávite veľa času. Dojčiť podľa priania dieťaťa je ten najistejší spôsob, ako uspokojiť jeho potreby a podporiť dostatočnú tvorbu mlieka. No viete ako na to?

Základom dojčenia – správne prisatie bábätka na prsník

Pre prvorodičky je tento proces ,,španielskou dedinou“, ale chce to len zručnosť a hlavne dávku trpezlivosti. ,,Bábätko by malo mať bradu zaborenú do prsníka tak, aby sa noštek nedotýkal prsníka. Spodnou perou pokrýva väčšiu časť dvorca a hornou perou uchopí bradavku. Vtedy je dieťatko hlboko prisaté na prsník. Takéto prisatie by malo byť výsledkom akejkoľvek polohy, ktorú si zvolíte. Správna poloha je tá, v ktorej sa vy cítite komfortne. Nemal by vás pri nej bolieť chrbát alebo ruky. Udržujete očný kontakt s bábätkom, čím si vytvoríte medzi sebou súhru, pokoj a pohodu,“ uvádza Elena Drapáčová, pôrodná asistentka. Na dosah ruky si pre seba nachystajte vodu alebo čaj. Uistite sa, že dieťa je v správnej polohe otočené čelom k prsníku. Jeho tvár, hrudník, brucho a kolená musia smerovať k matke. Rovnako aj ucho, rameno a panva dieťaťa musia byť v jednej línii. Dôležité pravidlo – dieťa prikladáme k prsníku, nie prsník k dieťaťu.

Nepríjemnosti spojené s dojčením

Nie jedna žena si prejde problémami počas dojčenia a najčastejším z nich je bolesť bradaviek. ,,Bolestivé bradavky a ragády – trhlinky, sú výsledkom nesprávneho prisatia dieťatka a nesprávnej techniky dojčenia. Dojčiť s boľavými bradavkami nie je nič príjemné, ale určite to nie je dôvod na to, aby sa žena vzdala dojčenia,“ zdôrazňuje Elena Drapáčová z OZ ELEN. Zmena polohy a prisatia musí vždy byť súčasťou riešenia bolestivých bradaviek. ,,Vždy treba ponúknuť dieťatku menej bolestivý prsník, po dojčení vytlačiť kvapku mlieka a nechať na prsníku zaschnúť. Je potrebné umývať ich len čistou vodou a bradavky natierať hojivou mastičkou – ideálne s lanolínom a nechtíkom,“ dodáva pôrodná asistentka.

Ako predísť bolestiam bradaviek?

Bolesť bradaviek je jedna z najpodceňovanejších a pritom veľmi nepríjemných bolestí. Liečia sa oveľa horšie ako mnohé iné rany na tele vzhľadom na to, že sa dieťa kojí niekoľkokrát denne, čo automaticky predlžuje dobu liečby. ,,Približne dva týždne pred termínom pôrodu je dobré stimulovať bradavky. Ideálne po sprche si ich natrite vhodným krémom a krúživým pohybom ich jemne naťahujte. Na základe skúseností Dr. G. Weissman, ktorá sa roky venuje dojčeniu a všetkému, čo s tým súvisí, odporúčam aspoň dva týždne pred pôrodom, 2x denne vytláčať kolostrum – maz. Dosiahnete to tak, že palcom a ukazovákom uchopíte prsník z vonkajšieho okraja prsného dvorca v tvare C a stláčate ho,“ radí Drapáčová. Je to silná zbraň pre úspešné dojčenie a efektívnu tvorbu mlieka. Hneď po pôrode je vhodné dieťa priložiť k prsníku a pokračovať v tom ďalší deň striedaním jednej bradavky s druhou.

Správna životospráva matky podporuje tvorbu mlieka

Dôležité je mať pestrý jedálny lístok a stravovať sa aspoň 5x denne. Ideálne je v rámci zdravého stravovania prijímať dostatok bielkovín, vlákniny a vitamínov. Naopak, je nutné zredukovať príjem soli, tukov či rôznych korenín. Prvé mesiace dieťaťa netreba zabúdať na potraviny, ktoré môžu u neho spôsobiť alergie a treba sa im vyvarovať. Medzi tie najznámejšie patria citrusy, paradajky, jahody, kyslá kapusta či čokoláda. Ak chcete u vášho bábätka predísť nafukovaniu a bolestiam bruška, znížte príjem strukovín. Netreba zabúdať ani na pravidelný pitný režim. Na trhu je dostatok čajových zmesí a vhodnými bylinkami sú napríklad rasca, fenikel, aníz, ostružina malinová, medovka či senovka grécka. Homeopatiká ako ricín obyčajný, vitex jahňací či výživové doplnky prípadne aromaterapia môžu byť takisto dobrými pomocníkmi pri tvorbe mlieka.