7 zaujímavých nápadov na zdobenie prázdnych stien

Máte doma jednu alebo druhú úplne prázdnu stenu a premýšľate, čo s ňou urobiť a ako ju zútulniť? Zdobenie prázdnych stien je krok smerom vpred, pretože inak pôsobia sterilne a naša nálada je v takomto priestore na bode mrazu.

Aby ste to zmenili, vyzdobili si holé steny vhodnými dekoráciami a cítili sa zároveň vo svojom dome alebo byte príjemne, ponúkame vám niekoľko zaujímavých nápadov.

Originálne nálepky na stenu

Ak chcete vyzdobiť svoju prázdnu stenu bez veľkého úsilia, môžete použiť originálne nálepky na stenu. Táto možnosť dizajnu je vám k dispozícii v širokej škále vzorov, tvarov, farieb, veľkostí a motívov a dá sa veľmi jednoducho pripevniť a v prípade potreby rovnako ľahko odstrániť, čo je skvelé, pretože zmena je nevyhnutnou a dôležitou súčasťou nášho života.

Či už ide o romantický motív alebo cool vzor, fotografiu vo formáte XXL alebo iný dizajn – na novo dekorovaná stena nálepkou zaručene upúta pozornosť každého a stane sa hlavným pútačom miestnosti, ktorý vám bude každý závidieť!

Moderné závesy

Rovnako originálnym spôsobom dekorácie prázdnych stien v okolí okna môžu byť moderné závesy. Vynoviť si domov dokonalým spôsobom nie je pomocou týchto doplnkov vôbec náročné. Zjednodušuje to obrovský výber látok, farebných prevedení, vzorov a materiálov, ktoré sa pri výrobe tejto tieniacej techniky najčastejšie používajú. Zvoľte si správnu dĺžku a stena i okno získajú so závesmi šmrnc, vďaka ktorému sa budete v miestnosti cítiť príjemne a budete zároveň chránení pred hlukom, teplom a svetlom z ulice.

Drevené obloženie

Je dnes veľmi moderný a ďalší spôsob zdobenia stien a spôsobom, ako premeniť prázdne priečky na zaujímavú a dominantnú súčasť interiéru. Osobitným dojmom sú plochy s rôznymi výškami a tvarovaniami, ktoré nielen zahrejú, ale aj oslovia všetky vaše zmysly. Drevo je navyše prírodný materiál, ktorý prospeje aj klíme interiéru.

Klasika v podobe obrazov

Klasikou, čo sa týka dizajnu stien, sú samozrejme obrazy. Vybrať si môžete od klasických obrazov až po umelecké výtlačky. Možnosti sú neobmedzené, aj pokiaľ ide o farbu, veľkosť, rám a dizajn. S tak širokým sortimentom si každý zaručene nájde ten správny obraz pre seba a svoj štýl zariadenia.

Priveľmi to ale s množstvom a veľkosťou obrazov nepreháňajte, aby ste nedocielili opačný efekt a nestala sa z vášho interiéru galéria plná chaosu, ktorý sa prenesie do vašej mysle a veľmi rýchlo potom navodí stres.

Zrkadlá

Prázdne steny môžete ozdobiť aj zrkadlami a vyriešiť niekoľko problémov naraz. Na jednej strane už stena konečne nebude prázdna, na strane druhej rýchlo skontrolujete, či je váš účes alebo make-up správny a navyše izby pôsobia vďaka veľkoformátovým zrkadlám oveľa priestrannejšie a svetlejšie, pretože lúče svetla sa majú kde odrážať.

Zelené steny

Zelené obrazy sú možnosťou dizajnu stien pre každého, kto chce priniesť do interiéru prírodu, no nemá miesto na kvetináče. Jedinečný pútač, ktorý vnáša do miestnosti život, si určite zamilujete aj preto, že sa postará o príjemné osvieženie a zlepšenie vnútornej klímy. Takže okrem estetiky to bude prínos aj pre vaše zdravie.

Koberce a police

Spolu s policami, sú koberce na stene veľmi starou metódou zdobenia stien. Dnes sa však od týchto metód upúšťa, pretože prach, ktorý sa na ich povrchoch usádza, neprospieva alergikom ani čistote prostredia.

Ak si ale vyberiete súpravy s antistatickými povrchmi, môžete si bez problémov ozdobiť steny aj týmito doplnkami a užívať si komfort, ktorý vám takéto riešenie prináša.

Aj keď je minimalizmus v móde, bez vkusnej ozdoby stien bude váš život určite nudný. Tak na to pri zariaďovaní svojho interiéru myslite.