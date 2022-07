Mobilné príslušenstvo na cestovanie: Čo by vám nemalo chýbať?

Mobilné telefóny máme pri sebe každý deň a takmer pri každej príležitosti. Inak to nie je ani pri cestovaní.

Telefonovanie, chatovanie s priateľmi, zachytávanie pekných okamihov a zaujímavých miest. To je len niekoľko činností, na ktoré každý z nás vyberá telefón z vrecka. V súčasnej modernej dobe ste ho určite už aj vy použili na navigáciu počas výletu či cestu na dovolenku. Telefón vám počas cestovania bude ešte lepším pomocníkom, ak budete mať správne mobilné príslušenstvo. Viete, ktoré by vám určite nemalo počas cestovania chýbať?

Ochranné puzdro

Ochranné puzdro je často podceňovaným príslušenstvom mobilných telefónov. Práve puzdro, spolu so sklom dokážu predĺžiť životnosť a uľahčiť manipuláciu s vaším mobilom. Okrem toho, že zachytia nečistoty, zabránia aj poškodeniu pri páde.

Ochranné puzdro nemusí byť nudné. Okrem predvolených dizajnov si môžete navrhnúť svoj vlastný.

Držiak na telefón

Potrebujete počas cestovania navigáciu? Urobte to bezpečne. Upevnite svoj mobilný telefón do držiaka v aute. Moderné držiaky jednoducho upevníte do ventilačnej mriežky alebo pomocou prísaviek a nanopodložiek pripevníte držiak na sklo či palubnú dosku.

Rotačný kĺb držiaka vám umožní nasmerovať telefón do polohy, akú potrebujete. Bez obáv môžete sledovať navigáciu bez toho, aby ste sa odpútavali od šoférovania.



Autonabíjačka

Autonabíjačka je nevyhnutnou súčasťou výbavy každého šoféra. Je skvelým pomocníkom najmä vtedy, keď trávite veľa času na cestách. Práve pri spustenej navigácii dochádza rýchlejšie k vybitiu batérie.



Vtedy je ideálne siahnuť po autonabíjačke. Jej použitie je jednoduché a praktické za každých okolností. Konektor USB-C zapojíte do zapaľovača, pripojíte kábel a nabíjate. Minimálny výkon autonabíjačky by mal byť 10W alebo 2A.





Káblové príslušenstvo

Vo vašom aute by rozhodne nemal chýbať minimálne jeden kábel. Hovoríme o dátovom kábli. Ten vám okrem prenosu dát poslúži aj na nabíjanie počas šoférovania. Po zapojení do autonabíjačky získavate plnohodnotný zdroj nabíjania. Primeraná dĺžka kábla je 1 m.

Kúpu mobilného príslušenstva na cesty určite neoľutujete. Nezaberie vám veľa miesta a keď ho budete potrebovať, môžete sa na neho spoľahnúť.