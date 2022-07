Pánske šľapky zažívajú v poslednej dobe renesanciu. Boli časy, keď ste ich mohli nosiť len na dovolenke alebo v posilňovni, no dnes sú férovou hrou v meste aj na piesku.

Šikovný vzhľad pre pánske šľapky

Obuv s otvorenou špičkou má mnoho podôb, takže rozhodnutie, ako nosiť pánske šľapky skutočne závisí od vášho osobného štýlu a od toho, aký vzhľad hľadáte. Pre milovníkov streetwearu sú tu sandále alebo v štýle turistiky; pre tých, ktorí hľadajú pohodlie, sú Birkenstocks stále populárne; a pre tých, ktorí hľadajú niečo inteligentnejšie, v značkových a pouličných obchodoch len málokedy chýbajú elegantné kožené sandále, ktoré sa dajú ešte obliecť nohavicami na mieru.

S rastúcou ponukou prijateľných sandálov však prichádza väčší priestor na to, aby sa veci pokazili. Urobte jeden zlý pohyb a budete vyzerať ako stratený nemecký turista na ceste do Disneylandu. Urobte ich však dobre a budete vyzerať štýlovo a cítiť sa pohodlne pod letným slnkom, pripravený na prestávku v meste alebo na výlet z pláže do baru a dokonca aj na večeru s ľahkosťou.

Pánske šľapky s džínsami

Pokiaľ nebývate na trvale tropickom mieste, je logické, že budete mať problémy, keď ortuť začne stúpať. Nosenie sandálov však nemusí znamenať kompletnú zmenu šatníka o 180 stupňov. V skutočnosti je úplne možné nosiť pánske šľapky s kusmi, ktoré už visia vo vašom šatníku. Príklad: džínsy.

Ľahké džínsy úzkeho strihu sú vo svojej podstate ležérnejšie ako lemované typy, a preto predstavujú rozumnú voľbu, ktorá si nevadí s ležérnou obuvou. Navliecť sa do džínsov tiež pravdepodobne znamená, že šortky pôsobia príliš optimisticky, takže posilnite svoju obranyschopnosť ľahkým letným úpletom a možno aj minimalistickými teniskami v taške, pretože nikdy neviete.

Zlaďte ich s plavkami

Technicky vyzerajúce pánske šľapky s remienkami sú inteligentnejšie ako žabky a sú tak akurát formálne, ako potrebujete na plážovú dovolenku.

Je pravda, že zahalením do remienkov stratíte funkčnosť nazúvania, ale to, čo získate extra pevnosť, je možnosť oveľa ľahšieho prechodu do baru a dokonca aj do reštaurácie bez toho, aby ste sa pozerali na ostatných hostí.

S plavkami máte tú výhodu, že s nimi môžete zladiť naozaj všetko. Od funkčnejších kusov, ktoré vás udržia aj pár hodín v pohodlí až po rýchlo nazúvacie flip-flops, ktoré sú najpohodlnejšou dovolenkovou voľbou – ak sa teda nechystáte príliš veľa chodiť.

Nestarnúca klasika – šortky

Móda sa mení. To je koniec koncov tak trochu pointa. Keďže sme boli posledných 10 mesiacov napchatí v ponožkách, nie je ťažké vidieť príťažlivosť obuvi s otvorenou špičkou. Vaše nohy si zaslúžia oddych a vy viete, že im ho najviac doprajete vo vhodných pánskych šľapkách.

Hoci nosenie sandálov s šortkami na dovolenke je kombinácia, ktorá je taká prirodzená ako popíjanie margarít o 10:00; akonáhle ste späť na domácom trávniku, vytiahnutie tohto vzhľadu si vyžaduje trochu viac premýšľania.

Ak chcete zmierniť tvrdenie o odhalení viac nôh ako viktoriánskej brmbolce, rozhodnite sa pre tónovaný vzhľad pozostávajúci z tmavých, tlmených farieb na klasických kúskoch, ako sú šortky na mieru a dobre strihané tričko. Och, a tá margarita ako doplnok.