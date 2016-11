Ohodnoť článok

Developerské projekty v Bratislave

Tohtoročná jeseň je vskutku bohatá na nové developerské projekty v Bratislave. Na mnohých miestach už môžeme vidieť ťažké stroje, ako pripravujú materiály a pôdu na výstavbu nových bytových komplexov. Vybrali sme pre vás niekoľko zaujímavých tipov, ktoré sa v budúcnosti pripravujú.

URBAN RESIDENCE

K najzaujímavejším projektom tohto roku patrí jednoznačne Urban Residence. Developer Lucron Development začína s výstavbou nových bytových domov v bývalom areáli železničnej stanice Filiálka už tento mesiac. Byty sa budú nachádzať v blízkosti Račianskej ulice, odkiaľ je veľmi dobrá dostupnosť do celého mesta. Urban Residence je tvorený z troch samostatných blokov. Prvým je sedemposchodový dom, ktorý bude postavený pozdĺž Račianskej ulice. Druhý bytový dom má rovnako ako prvý sedem podlaží plus dve ustúpené, ktoré uzatvárajú vnútroblok. Posledný blok bude mať dvanásť poschodí . Súčasťou celého komplexu sú aj rôzne občianske priestory ako reštaurácie, kaviarne či rozličné obchody. V časti priľahlej k Račianskej ulici plánuje investor vybudovať už zmienené obchody, ktoré zachovajú charakter mestskej architektúry. Vnútorná časť bytového domu má byť zas premenená na oddychovú zelenú zónu. Plánovaný park má mať rozlohou 6 000 metrov štvorcových. Prechodné pasáže prepoja a otvoria celý komplex aj ľuďom z okolia, ktorí tak budú môcť využívať park s ihriskom a viaceré cyklochodníky. Kolaudácia prvej etapy projektu Urban Residence je plánovaná na rok 2018.

PROJEKT ČULENOVA

Tento originálny projekt má svetovú príchuť. Architektkou, ktorá je jeho autorom, nie je nikto iný než svetoznáma Zaha Hadid. Dnes už, bohužiaľ, zosnulá autorka patrila k najžiadanejším architektom na svete. Jej typický rukopis zvlnených tvarov získal aj nový moderný komplex bytov, ktorý má vyrásť pri uliciach Čulenova, Továrenská a Bottova. Projekt ponúka osemsto bytov, tisícsto parkovacích miest a kancelárske plochy s rozmerom 50-tisíc metrov štvorcových. Súčasťou je aj rekonštrukcia Jurkovičovej teplárne. Hlavnou časťou bude päť mrakodrapov, ktoré sú orientované podľa rozloženia ulíc. Budovy spĺňajú novodobé trendy v architektúre a v ekologickom stavebnom priemysle. Budú využívať alternatívne zdroje energie a ich súčasťou budú kvalitné materiály.

KOLÍSKY ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Medzi aktuálne developerské projekty v Bratislave patrí aj rezidenčný projekt Kolísky Záhorská Bystrica, je dielom ITB Development. Vyrastú na mieste, kde bola pôvodne plánovaná výstavba novej mestskej štvrte Pod Vŕškami. Kolísky tak svojou koncepciou nadväzujú na pôvodný architektonický plán projektu. Bloky domov budú zoskupené okolo spoločného nádvoria s parkom a na každej svetovej strane bude priechod. Počíta sa s dvomi štvorposchodovými a dvomi päťposchodovými domami. V nižších sa bude nachádzať 22 bytov a v prípade zvyšný 5-podlažných domov to bude 27 bytov. Celkovo sa v celom bytovom komplexe ráta s 98 bytmi. Všetky byty majú vyšší štandard. Parkovanie je vyriešené podzemnými garážami. Ako už býva zvykom, v projekte je zahrnutá aj výstavba ihrísk a parkov spolu s ekologickými prvkami v prípade chladenia budov. Kolaudácia je naplánovaná na koniec roka 2018.

N!DO

Posledným plánovaným projektom je N!DO na križovatke Trnavskej cesty a Tomášikovej ulice. Za týmto nápadom stojí spoločnosť IURIS Group. N!DO má priniesť do prostredia jemné a elegantné architektonické tvary. Bude pozostávať z trojice bytových domov a z jednej budovy, ktorá bude slúžiť ako priestor na kancelárie a rôzne obchody a služby. V deväťpodlažných budovách by sa malo nachádzať celkovo 115 bytov s vysokým štandardom a s rozlohou až do 140 metrov štvorcových.

