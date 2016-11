Ohodnoť článok

Lacné letenky do Ázie sa občas hľadajú celkom ťažko, najmä keď je hlavná turistická sezóna. Od konca októbra až celú zimu, kedy sa Európa hrnie do Ázie na zimnú dovolenku, sú letenky vskutku drahé. Za spiatočné lety vtedy môžete zaplatiť aj 850 €. To je však normálne, cena sa prispôsobuje dopytu. Avšak, je tu malý háčik. Do Ázie začínajú postupne lietať aj nízkonákladové letecké spoločnosti, s ktorými môžete mať zimnú dovolenku aj za tretinu. Pripravili sme pre vás zoznam tých najobľúbenejších, s ktorými začína Európa a jej obyvatelia lietať na východ. A lieta naozaj lacno.

Lacné letenky do Ázie

S EuroWings do Bangkoku za pár eur

Nemecká letecká spoločnosť sa neslávne preslávila padnutými lietadlom v Španielsku, ktoré zhodil do Álp sám pilot. Odvtedy však uplynul už nejaký ten čas a EuroWings sa darí celkom dobre. Svoju priazeň si získali lacnými letenkami po Európe a nedávno aj do Ázie. Vedeli ste, že môžete napríklad do Bangkoku odletieť z Viedne už od 260 €? Ide o nízkonákladovú leteckú spoločnosť, čo pre vás znamená, že za kufor si priplatíte a za jedlo na palube tiež. Nič vám však nebráni cestovať iba s príručnou batožinou a jedlo si pripraviť doma. Pre nemeckú klientelu je táto spoločnosť doslova raj na zemi.

SmartWings nelieta len na dovolenku do Bulharska. Začína konkurovať WizzAir

Spoločnosť, s ktorou lietajú Slováci najmä na letné dovolenky, je známa aj ako TravelService. Avšak, SmartWings je viac ako len lacné dovolenky. Vedeli ste, že lietajú aj do Dubaja alebo Karibiku? Na palube dokonca dostanete občerstvenie zdarma. Tí, ktorí chcú ísť na lacnú dovolenku do Dubaja, určite si zvoľte túto nízkonákladovú leteckú spoločnosť. S odletom z Prahy si môžete letenku kúpiť už od 90 € za jeden smer. SmarWings však nie je jediná spoločnosť, ktorá lieta do Dubaja lacno.

Novootvorená linka z Budapešti do Dubaja so spoločnosťou WizzAir sa teší naozaj veľkej obľube. Len päťhodinový let v ružovom Airbuse A320 si môžete kúpiť už od 50 € za jeden smer. WizzAir je však nízkonákladová letecká spoločnosť, ako sa patrí s veľkým N – nezabudnite si preto spraviť online check-in už doma a nečakajte, že na palube dostanete občerstvenie zadarmo. Tu platíte za všetko. Dokonca aj za príručnú batožinu, ak chcete mať takú, ktorá má relatívne normálny rozmer.

Cebu Pacific máva často šialené akcie na Filipíny

Aj keď Cebu Pacific z Európy nelieta, oplatí sa sledovať ich nenormálne šialené akcie. Často mávajú úplné výpredaje leteniek na Filipíny, a ak ste šikovný, podarí sa vám kúpiť letenku z Dubaja do Manily aj za 30 €. Istú dobu sa predávali dokonca za jedno euro. Ak si kúpite takúto letenku, môžete sa ľahko napojiť na ďalšie ázijské lety či už po Filipínach, alebo okolitých štátoch, ako je Thajsko, Malajzia ba dokonca aj Indonézia a Bali.

AirAsia plánuje lietať do Európy tiež. Keď začne, bude to poriadne…

Ázijská letecká spoločnosť AirAsia, ktorá je známa tým, že lieta po Ázii naozaj za desiatky eur, plánuje spustiť lety z Kuala Lumpur do Atén a Madridu. Takto dlhé lety sú pre nízkonákladové letecké spoločnosti celkom nezvyčajné, no AirAsia je príkladom toho, že aj to sa dá. Z Kuala Lumpur lieta do Austrálie, na Maldivy či Maurícius, alebo do Iránu či Ománu. Už je len otázkou času, kedy po prvýkrát pristane aj v Európe.

Dnes lietanie nestojí veľa. Ázia je populárna destinácia jednak pre svoje príjemné, až horúce letné teploty, ale aj pre nízke ceny. Kto sa do Ázie dostane šikovne a kúpi si lacné letenky, má to vyhrané. Skúste si naplánovať váš zimný výlet s niektorou z vyššie uvedených leteckých spoločností a objavte Áziu na vlastnú päsť.

