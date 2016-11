Ohodnoť článok

Nedostatok spánku: Klipkajú vám oči v práci či električke, ale večer nemôžete zaspať? Nie ste sami. Možno trpíte nedostatkom spánku.

Problémy so spánkom má pre úzkosť, prepracovanosť a presýtenosť technológiami asi každý tretí človek. Ak k nim patríte aj vy, výsledná mrzutosť je to najmenej, čo by vás malo trápiť. Nedostatok spánku môže viesť aj k obezite, problémom so srdcom či cukrovke.

Ako však zistiť, či je to váš prípad? Našťastie existuje test, ktorý vám to potvrdí alebo vyvráti. Potrebujete len lyžičku a kovovú tácku.

Otestujte sa

Nathaniel Kleitman, profesor na Univerzite v Chicagu, vyvinul test, ktorý zmeria, ako dlho trvá, kým sa zo stavu bdelosti dostanete do prvej fázy spánku. V skorých popoludňajších hodinách si ľahnite v tichej a zatemnenej miestnosti. Jednou rukou chyťte lyžičku tak, aby prevísala cez pokraj postele. Na zem položte kovovú tácku a zapamätajte si, koľko je hodín. Potom zatvorte oči. Otázka znie, či sa vám podarí zaspať, a ak áno, za ako dlho. Keď zaspíte, lyžička spadne na tácku a zobudí vás. Pozrite sa na hodinky a zistite, ako dlho vám trvalo, kým ste zaspali.

Ak zaspíte do piatich minút, možno trpíte veľkým nedostatkom spánku. Ak do desiatich, je pravdepodobné, že máte dosť nekvalitný spánok. Ak sa vám podarí prekonať hranicu 15 minút (ale pozor, toto nie je súťaž!), ste s najväčšou pravdepodobnosťou v poriadku.

Ak nemáte tácku či iný plochý kovový objekt alebo sa bojíte, že ju lyžička netrafí, natiahnite si budík na 15 minút a uvidíte, či zaspíte predtým ako zazvoní.

