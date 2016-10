Ohodnoť článok

Thajská metropola je snom každého cestovateľa a zdá sa, že mnohí si ho dokážu splniť. Bangkok sa totiž dočkal odmeny za všetku tú vynaloženú snahu zlepšiť podmienky cestovného ruchu a právom získal titul najnavštevovanejšej metropoly.

Dubaj, Paríž, New York či Rím lákajú každoročne milióny turistov zo všetkých kútov sveta. Tento rok to ale nestačilo na Bangkok, ktorý predbehol svojich slávnejších konkurentov a po prvýkrát v histórií privítal najväčší počet návštevníkov zo všetkých svetových metropol. A to ešte čakáme, či celková ročná návštevnosť zaznamená rekord odhadovaný na 21,5 mil. ľudí.

Víťazstvo Bangkoku – nečakané prekvapenie

S informáciami o rekordne vysokej návštevnosti Bangkoku prišla spoločnosť Mastercard. Tá sa opäť zamerala na spracovanie štúdie prinášajúcej pohľad na 132 miest, v ktorých prenocuje najviac ľudí. Za aktuálneho víťaza označili práve thajské centrum, ktoré síce nie je v rebríčku nováčikom, no jeho prvenstvo je predsa len nečakaným prekvapením.

Bláznivé mesto plné kuriozít

Aj keď táto thajská metropola sa často stáva iba prestupovou stanicou na ceste za ďalšími krásami krajiny, nechať si ujsť pohľad na jeho bláznivý život by bolo hriechom, pretože nikde inde nenájdete toľko paradoxov. Na jednej strane luxusné hotely, na druhej špinavé a hlučné ulice. Domáce tradície bojujúce so západnými vplyvmi. Otvorené sexuálne možnosti aj ortodoxní veriaci. To všetko tvorí obraz mesta, ktoré tento rok zaujalo viac ľudí ako ktorýkoľvek iný kút planéty.

Čo si pri návšteva Bangkoku nenechať ujsť

Zlatá hora a na nej postavený chrám Wat Saket

park Lumpini plný športu, kultúry a rekreácie

chrám Wat Pho so sochou ležiaceho Budhu dlhou 46 m

trh Chatuchak, na ktorom nájdete až 15 000 predavačov

Baan Silapin – jeden z najslávnejších domov umenia na svete

Londýn zosadený z trónu

Prvenstvo thajskej metropoly nepotešilo najmä Londýnčanov, ktorí museli vrátiť kráľovskú korunu. Mastercard však odhaduje, že do konca roka dosiahne návštevnosť britskej metropoly 19,8 mil. a potvrdí tak svoju dominantnú pozíciu. Prvú trojku uzatvára romantický Paríž, za ktorým nasledujú Dubaj a New York. Rastúci záujem o východoázijské metropoly dokazujú aj umiestnenia Kuala Lumpuru, Singapuru, Tokia a Soulu v prvej desiatke.

