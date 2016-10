Vianočný Krakov je najkrajší 5 (100%) 1 vote

Vianočný Krakov: Krakov nie je vo všeobecnosti považovaný za vychytenú destináciu typu Paríž, Barcelona či Londýn, a to je veru škoda. Toto kedysi kráľovské mesto sa totiž hravo vyrovná známym európskym destináciám bez najmenších problémov. Ak teda zvažujete kam by ste najbližšie šli na predĺžený víkend mali by ste jednoznačne pouvažovať nad Krakovom.

Toto historické mesto má niekoľko výhod. Je v dostupnej blízkosti od slovenských hraníc, cenovo je veľmi priateľské aj pre tých čo majú hlbšie do peňaženky, dá sa tu ľahko dorozumieť, je nám blízke svojou kultúrou, ponúka množstvo nádherných a romantických pamiatok a miest a nakoniec, môžete si tu kúpiť krowky.

Krakov, nádherný v každom období

Krakov je nádherný v každom ročnom období, ale najkrajší je asi v predvianočnom čase. Mesto vtedy hostí najkrajšie vianočné trhy aké ste kedy videli. Od konca novembra do 26. decembra okupujú Rynek Glówny tisíce ľudí z celého sveta. Tradícia trhov má svoje korene už v stredoveku. Hlavne námestie je najväčším stredovekým námestím v Európe a ponúka návštevníkom nádherný pohľad na rozľahlé priestranstvo obkolesené historickými budovami so starou tržnicou Sukiennice uprostred. Kedysi sa tu stretávali kupci, ktorí dovážali z ďalekých krajín hodváb či korenie.

Počas vianočných trhov tu môžete obdivovať stovky remeselných výrobkov z celého Poľska. Nájdete tu však ľudové vecičky aj z okolitých štátov. Stánky predávajúcich zdobia drevené hračky, prútené košíky, maľovaná keramika, kožené tašky, čižmy a tisíce ďalších tradičných výrobkov od výmyslu sveta. A aké by to boli trhy, ak by tu nerozvoniavali kulinárske dobroty. Môžete sa rozhodnúť či vás zlákajú typické poľské krvavničky „kaszanka“ alebo si vyberiete z rôznych druhov grilovaného mäsa či syrov a klobások. K trhom patrí aj korenisté varené víno s vtipným názvom „grzaniec“.

Po chutnom jedle a varenom vínku sa môžete poprechádzať vyzdobenými ulicami, z ktorých to máte ku všetkým pamiatkam len na skok. Určite nesmiete vynechať dominantu mesta hrad Wawel, v ktorom boli korunovaní poľskí králi. Príjemná prehliadka veľkého hradného nádvoria spolu s hradom vám zaberie zopár hodín. Z hradných múrov si môžete v pokoji vychutnať krásny výhľad na tečúcu Vislu a na okolité nábrežie. Výhodou je to, že k všetkým pamiatka sa dostanete pešo. Ak by ste však boli unavení, môžete využiť električky, ktoré premávajú v celom meste.

Krakov žije aj v noci a rozhodne sa tu nebudete nudiť. V bývalej židovskej štvrti Kazimierz nájdete nespočetné množstvo príjemných barov a kaviarní s mladými ľuďmi. V každom zažijete inú atmosféru. Vychutnáte si jazz alebo si dáte pohár vína pri tónoch klasickej hudby. Výber bude záležať len na vás. Ľudia sú tu milí a ústretoví.

Známe osobnosti z Krakova

Z Krakova pochádzajú známe osobnosti, ktoré ovplyvnili svet kultúry či vedy. Poprechádzajte sa uličkami, ktorými sa túlal Kopernik, Chopin či Roman Polanski. Duch starých a slávnych čias tu striehne na každom kroku.

Ak ste ešte doposiaľ nenavštívili toto krásne mesto potom je načase, aby ste spoznali jeho slávnu históriu a vychutnali si príjemnú atmosféru. Vianočný čas je na takýto výlet ako stvorený. Neváhajte a vydajte sa na cestu.

