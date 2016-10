Ohodnoť článok

Budúcnosť ropy: Vedú sa pre ňu vojny, z investorov robí milionárov a jej mnohoraké využite živí priemysel. Nad budúcnosťou ropy sa však zaťahujú mračná a vedci sa poriadne zapotia, aby vyriešili problém s ubúdajúcimi zásobami, ktorého dopad nezastaví ani boom okolo elektromobilov.

Problémy s nedostatkom ropy boli strašiakom pre nejedného vodiča, no situáciu začal riešiť príchod elektromobilov. Ani revolúcia vo výrobe áut však nie je dôvodom na to, aby sme si vydýchli. Budúcnosť ropy je naozaj otázna. Na produkcii najvzácnejšej komodity totiž nestojí len fungovanie dopravy, ale skoro všetky výrobné odvetvia, čo v prípade úplného vyčerpania zásob spôsobí problém globálnych rozmerov.

Výroba elektromobilov sa vracia

Zmienky o prvom elektromobile sa datujú do 80. rokov 19.storočia, keď prišli na trh viaceré modely. Nízke ceny ropy v medzivojnovom období však zahájili éru spaľovacích motorov a tá trvá dodnes, aj keď podľa všetkého sa blíži jej koniec. Ubúdajúce zásoby ropy totiž nútia vodičov hľadať riešenia, vďaka ktorým budú môcť jazdiť bez jedinej kvapky benzínu a práve to pripravuje pôdu elektromobilom a ich návratu.

Závislosť od ropy nevyriešia len elektromobily

Desaťtisíce predaných elektromobilov, realizácia nových elektrostaníc aj nižšie ceny za nové modely síce prinášajú pozitívne výsledky, no vzhľadom na využitie tejto suroviny len odďaľujú vyčerpanie zásob. Ako sme spomínali, závislosť od čierneho zlata sa týka mnohých odvetví a ak vedci neprídu s riešením, ako vyrábať bez ropy, spotrebiteľský trh sa otrasie v základoch.

Najčastejšie využitie čierneho zlata

kozmetické prípravky ako krémy a olejčeky

zubné kefky a iné plastové hygienické pomôcky

pesticídy, hnojivá a iné záhradkárske produkty

ako mazut (zmes vznikajúca destiláciou ropy) tvorí súčasť asfaltu

Zásoby ropy nevydržia ani do konca storočia

K prvým otrasom môže prísť už v najbližších rokoch a podľa viacerých štúdií vydržia zásoby ropy pri súčasnej spotrebe tak 50 až 60 rokov. Ak sa automobilkám podarí prísť s lacnejšími a výkonnejšími elektromobilmi, vzrastie ich predaj a dopyt po rope bude nižší a možno zachránia budúcnosť ropy na istý čas. Predpokladaný termín vyčerpania zásob to síce predĺži, no podľa všetkého maximálne do konca storočia.

Prognózy spojené s celosvetovými zásobami ropy

podľa časopisu World Oil sa na Zemi nachádza viac ako 18 000 vrtov

spoločnosť British Petroleum odhadla v roku 2015 zásoby ropy na 52 rokov

švajčiarska firma Petroconsultants tvrdí, že zásoby sú na 60 až 70 rokov

OPEC potvrdzuje, že na planéte sa nachádza vyše 1 000 miliárd barelov

ložiská bridlicovej ropy vraj zvyšujú zásoby o ďalších 15 až 20 rokov ťažby

Stav ropných zdrojov vykazuje každým rokom menšie čísla, čo berie nádej aj tým najväčším optimistom. V prípade výroby áut sa ešte môžeme spoliehať na alternatívu v podobe nových elektromobilov, no ostatné odvetvia závislé od produkcie ropy čakajú dosť ťažké časy. Jedine, ak by sa našli nové ložiská, alebo vedci vymyslia efektívne riešenia, ako začať vyrábať z iných surovín, ktorých je dostatok.

