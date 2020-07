Sovietsky zväz platil za Pepsi vodkou a vojnovými loďami

V roku 1959, počas Americkej národnej výstavy v Moskve, Donald M. Kendall, muž okolo 30-tky a výkonný pracovník spoločnosti Pepsi-Cola, nalial osudnú šálku studenej Pepsi sovietskemu premiérovi Nikita Chruščov, ktorý sa práve učastnil neslávne známej „kuchynskej debaty“ s viceprezidentom USA Richardom Nixonom.

Dúfajúc, že táto šálka vychladenej tekutiny dokáže svoju výnimočnosť, Kendallova prezieravosť posilnila novú lásku Sovietskeho zväzu a pripravila základy pre bizarný obchodný vzťah, ktorý v jednom bode zahŕňal aj výmenu flotily vojnových lodí.

Ale späť k výstave, keď sa Kendall snažil ukázať americký život ako spôsob, ktorý zmierní napätie medzi týmito dvoma krajinami. Sovieti priniesli svoju vlastnú výstavu o mesiac neskôr do New Yorku. Na moskovskom podujatí Američania predviedli autá, umývačky riadu, televízory a Kendall Pepsi.

Kendall v rozhovore pre The New York Times uviedol: ,,Večer pred výstavou som navštívil Nixona na ambasáde a povedal som mu, že mám doma veľa problémov, pretože si ľudia myslia, že míňam firemné peniaze Pepsi na to aby som sa dostal do komunistickej krajiny.“ Kendall vedel, že všetko čo potrebuje je dostať Pepsi do rúk Chruščova, Nixon tomu pomohol.

Nasledujúca fotografia Chruščova, ktorý držal šálku Pepsiho, bol publicistickým snom. Neskôr, v roku 1972, spoločnosť PepsiCo, Inc. (premenovaná po zlúčení so spoločnosťou Frito-Lay, Inc. v roku 1965), dojednala monopol pre svoj nápoj na sovietskom trhu. Sovieti sa rozhodli Pepsi porazila Coca-Colu.

Keďže sa s rubľami neobchodovalo na medzinárodnej úrovni, výmenou za Pepsi, Sovietsky zväz poskytol Stolichnaya vodku za výhradnú distribúciu v USA. Podľa The New York Times sa Pepsi stala „prvým americkým spotrebiteľským výrobkom vyrábaným a predávaným v Sovietskom zväze“. Dnes je Stolichnaya stále jednou z najlepších značiek vodky predávaných v USA, hoci PepsiCo už tento produkt ďalej nedistribuuje.

Odvtedy popularita Pepsiho v Sovietskom zväze naďalej rástla. „Do konca osemdesiatych rokov Rusi pili približne milión porcií Pepsi ročne,“ píše Atlas Obscura.

Tento vzťah by sa zmenil, keby spoločnosť PepsiCo zabezpečila expanziu obchodov so Sovietskym zväzom v rokoch 1989 a 1990, ktorá zahŕňala výmenu sovietskych ponoriek, torpédoborca a ďalších lodí a tankerov ako platbu, čím by sa technicky stala Pepsi „šiestou najväčšou armádou na svete“ pred predajom flotily.

Hoci pád Sovietskeho zväzu v roku 1991 spôsobil, že spoločnosť PepsiCo musela prepracovať svoju „dohodu storočia“, Kendallova guráž je naďalej odmeňovaná, pretože Rusko zostáva druhým najväčším trhom Pepsi mimo USA.

