7 potravín, ktoré by ste nemali konzumovať na prázdny žalúdok

Každý vie, že raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa, ale vedeli ste, že ráno nemôžete jesť len tak čokoľvek? Jogurt, šálka kávy a čerstvý pomarančový džús – to si asi väčšina ľudí predstavuje keď pomyslia na perfektné raňajky. Len málo ľudí si, bohužiaľ, uvedomuje, že niektoré jedlá pre nás nie sú veľmi dobré, ak sa konzumujú nalačno. Tento článok vás prevedie tým, čomu by ste sa mali ráno vyhnúť.

Paradajky

Aj keď sú paradajky obohatené o vitamín C a dôležité živiny, určite by ste sa im mali vyhnúť nalačno. Kyselina trieslová prítomná v paradajkách zvyšuje kyslosť v žalúdku a môže viesť k žalúdočným problémom. Preto tí, ktorí majú problémy s pažerákom a vredmi, by sa mali vyhýbať aj niektorým citrusovým potravinám, ako sú pomaranče, citrón.

Sýtené nápoje

Mnoho ľudí si myslí, že nealkoholické, sýtené nápoje je v poriadku konzumovať kedykoľvek a kdekoľvek, ale je to pravda? Čo keby sme vám povedali, že pitie týchto nápojov na prázdny žalúdok môže spôsobiť nafúknuté brucho alebo ešte horšie? Príliš veľa sýtených nápojov zvyšuje kyslé podmienky v žalúdku, čo môže viesť k problémom ako rakovina pažeráka. Príliš veľa vody nasýtenej oxidom uhličitým môže tiež spôsobiť ochorenia. Dobre si rozmyslite, keď budete nabudúce siahať po plechovke koly.

Pečivo z lístkového cesta

Keď sa ráno ponáhľate, je najjednoduchšie siahnuť po pečive. Dajte si však pozor aké si vyberiete. Takéto pečivo často obsahuje droždie, ktoré dokáže podráždiť žalúdok.

Korenené jedlá

Jesť korenené jedlá nalačno zvyšuje pravdepodobnosť, že pocítite zažívacie ťažkosti. Pikantné jedlá môžu viesť ku kyslým reakciám a kŕčom. Medzi takéto potraviny patrí aj cesnak, pálivá paprika a zázvor.

Sladkosti

Cukor je veľmi ľahko stráviteľný. Avšak keď sa cukor dostane do prázdneho žalúdka, ľudské telo nedokáže vylučovať dostatok inzulínu na udržanie normálnych hladín v krvi. Toto je recept na ochorenia očí. Cukor je navyše kyselinotvorné jedlo, ktoré môže narušiť kyslo-alkalickú rovnováhu.

Jogurt

Jogurt je plný mliečnych baktérií, ktoré majú veľa zdravotných výhod. Kyselina mliečna je však neúčinná kvôli úrovniam kyslosti kyseliny na prázdny žalúdok. To zabíja baktérie mliečneho kvasenia prítomné v týchto mliečnych výrobkoch a vedie ku kyslosti. Najlepšie je jesť jogurt ako občerstvenie, 1 – 2 hodiny po jedle.

Hrušky

Hrušky obsahujú surovú vlákninu. Keď ich jeme nalačno, môžu poškodiť jemnú sliznicu a spôsobiť bolesti žalúdka. Je vhodné ich skombinovať napríklad s ovsenými vločkami.

Čítajte tiež: