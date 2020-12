Zaujímavé tipy na modernizáciu záhrady a terasy

Záhrada a terasové priestory sú našim útočiskom najmä počas letných mesiacov. Tohtoročné leto sme nemohli cestovať do zahraničia a tak bola práve naša záhrada našim útočiskom – miestom, kde sme mohli dokonale zregenerovať.

Aj keď momentálne máme zimu a úpravy na záhrade si dovoliť nemôžeme, môžeme sa inšpirovať zaujímavými tipmi na modernizáciu záhrady a terasy.

Zámková dlažba

Okrem úžitkovej záhrady mávame na záhrade aj okrasnú záhradu. Práve v okrasnej záhrade sa máme možnosť doslova vyhrať s detailami.

Pri modernizácii záhrady odporúčame zainvestovať do novej zámkovej dlažby. Zámková dlažba sa využíva nielen ako dlažba na chodníky, ale aj ako vonkajšia dlažba na schody a do záhrady.

Ak ste si dali záležať na vytvorení okrasnej záhrady, odporúčame vám práve s pomocou novej zámkovej dlažby vytvoriť chodník cez túto okrasnú záhradu. Uľahčíte si tak prístup k okrasným drevinám a ochránite tak trávnik.

Živý plot

Živý plot môže oddeľovať okrasnú záhradu od oddychovej zóny, kde máte umiestnenú záhradnú hojdačku, alebo môže plnohodnotne nahrádzať klasický plot na hranici pozemku.

Ak by ste chceli modernizovať záhradu, odporúčame vám vytvoriť si živý plot. Môžete ho vytvoriť s pomocou kovovej konštrukcie v klasickom tvare oblúka, alebo ho môžete vytvoriť s pomocou okrasných drevín a popínavých drevín. Z drevín odporúčame klasický brečtan, pavinič, či obľúbené ťahavé fotínie.

Záhradné domčeky

O živý plot sa tak musíte neustále starať, zastrihávať ho. Ak uskladňujete záhradné náradie v záhradných domčekoch, odporúčame vám mať v nich aj kvalitné nožnice na živý plot.

Záhradné domčeky sú veľmi užitočné na všetkých záhradkách, preto pri modernizácii môžete do svojich záhrad umiestniť aj plechové záhradné domčeky. Umožnia vám uskladniť všetko záhradné náradie na jednom mieste.

Nová terasová dlažba

Terasové priestory, najmä tie chránené pred slnkom, sú našim útočiskom najmä počas horúcich letných dní. Ak si ich ale chcete zatraktívniť, začnite tým, že investujete do novej terasovej dlažby. Nová terasová dlažba by mala byť mrazuvzdorná, mala by mať nízku nasiakavosť, nemala by meniť farbu, mala by byť protišmyková a mala by byť odolná voči lomu.

Čo sa týka farby, uprednostňujte skôr prírodné, neutrálne farby. Perfektne budú ladiť nielen s drevenými masívnymi lavicami a stolmi, ale aj s ratanovým záhradným nábytkom.

Okrem novej terasovej dlažby si terasu môžete spestriť vyvýšenými záhonmi, do ktorých posadíte buď okrasné kvety, alebo bylinky. Okrem vyvýšených záhonov vám najmä na otvorených terasách pekne ukážu aj malé tuje v kvetináčoch.

Zdroj obrázka:

Autor: Photographee.eu / Shutterstock.com