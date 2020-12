Chcete mať dokonale bielu bielizeň? Nie je to nemožné

Chcete aby biela bielou bola? Poznáme to všetci. Udržať si oblečenie snehovo biele z dlhodobého hľadiska sa zdá byť niekedy nemožné. Nebojte sa, je to možno jednoduchšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Nechajte sa inšpirovať našimi radami a určite neoľutujete.

1. Oddeľujte biele od farebnej

Triedite oblečenie pred praním podľa farieb? Že nie? Tak to by ste mali. Robíte totiž obrovskú chybu. Roztriediť by ste pritom mali aj bielu farbu od tých jemných pastelových odtieňov. Biela farba je totiž háklivá aj na tieto jemné odtiene a dokáže ich do seba nasať. Preto dbajte na to, aby jedna kôpka bola výlučne len biela.

2. Priveľa pracích prostriedkov bielizni škodí

Ak si aj vy mylne myslíte, že bielizeň bude viac čistá, ak do dávkovača pridáte viac pracieho prostriedku, tak ste na omyle. Príliš veľké množstvo či už pracích prostriedkov alebo aviváže je viac na škodu ako na úžitok. Ich zvyšky totiž neraz zostávajú v tkanivách bielizne a akurát tak chytajú špinu. Alfou a omegou je preto nielen správne dávkovanie, ale aj dôsledné pláchanie.

3. Zamerané na škvrny

Ešte skôr, ako vložíte oblečenie do práčky, zamerajte sa na škvrny. Nemáme pritom na mysli len tie od kávy, červeného vína či čučoriedok. Svoju pozornosť by ste mali venovať aj tým, ktoré sa nachádzajú pod pazuchou. Pred praním by ste na postihnuté zažltnuté miesta mali naniesť kvalitný odstraňovač škvŕn a nechať ho pôsobiť aspoň 15 minút. Použiť však môžete aj citrónovú šťavu, sódu bikarbónu alebo soľ.

4. Sušička sa nemusí vždy oplatiť

Možno ste to nevedeli, ale príliš vysoká teplota dokáže spôsobiť to, že vaše oblečenie bude pôsobiť zažltnuto. Sušička bielizne však napriek tomu nemusí byť pre vás tabu. Celkom postačí, ak v nej budete bielu bielizeň sušiť na programe s nižšou teplotou. Zabrániť zažltnutiu tiež môžete tak, že bielizeň vytiahnete zo sušičky skôr, ako stihne celkom vyschnúť.

5. Pomôže aj bielidlo

Siahnuť môžete aj po bielidle, pozor, nemalo by byť chlórové. Chlór by totiž mohol nenávratne poškodiť vlákna na vašej bielizni. Bielidlo pritom môžete používať na bavlnené spodné prádlo, ponožky či uteráky, určite však nie na polyester. Okrem bielidla môžete použiť aj starých domácich pomocníkov ako napríklad citrónovú šťavu či ocot. Tie majú síce tiež bieliace účinky, výsledok však nebude taký dokonalý, ako keď siahnete po kvalitnom bielidle.

6. Kúra s apirínom



Na záver ponúkame ešte jednu bonusovú radu. Ak chcete, aby vaša bielizeň bola skutočne žiarivo biela, poslúžia vám tabletky aspirínu. Konkrétne ich budete potrebovať 5 kusov, ktoré si následne rozpustíte v 8 litroch horúcej vody. Do tohto roztoku vložte bielizeň na minimálne 8 hodín. Ak nemáte dostatok času, môžete tablety aj jednoducho vložiť priamo do bubna práčky a tak bielizeň vyprať.

