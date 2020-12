5 otázok, ktoré si zodpovedať pred inštaláciou

Myslíte na ďalšie letné obdobie s predstihom? Klimatizácia do bytu

by sa nemala riešiť na poslednú chvíľu. Treba si to premyslieť a naplánovať.

Je totiž viacero vecí, ktoré pred jej inštaláciou treba vyriešiť. Aj v tomto prípade je lepšie plánovať a rozmyslieť si: ako, kam, za koľko?

Zodpovedajte si tieto otázky



1.Kde presne by som chcel mať klímu?

Zohľadnite rozmiestnenie nábytku i svoj životný štýl. Určite sa vyvarujte toho, aby vám klimatizácia fúkala priamo nad posteľou alebo gaučom. Vonkajšiu jednotku je praktické umiestniť blízko vnútornej, nech sa nemusí umiestniť potrubie po celom byte. Takisto myslite na vetranie, preto by mala byť vnútorná jednotka cca 10 až 20 cm nižšie pod stropom.

2.Ktorý druh sa mi hodí do bytu najviac?

Nástenná klíma do bytu je univerzálnym riešením, patrí medzi najrozšírenejší typ. Navyše má elegantný dizajn a nepôsobí rušivo. Vonkajšia jednotku si môžete umiestiť na balkón. Vnútorné jednotky si dajte tam, kde cez leto býva najhorúcejšie. Zohľadnite tiež orientáciu izby.

3.Kam sa bude odvádzať kondenz?

Odtok kondenzátu pokojne nasmerujte do väčšieho vedra. Túto vodu viete potom využiť napríklad na zalievanie rastlín. Ďalšou možnosťou je nechať vodu kvapkať z balkóna, len treba byť opatrný, aby ste neobťažovali susedov. Takisto pozor na fasádu!

4.Ako sa zariadim s časom?

Pred letom sa vám môže stať, že si počkáte aj niekoľko týždňov. Preto je dobré riešiť klimatizáciu pred sezónou. Vtedy majú montéri dostatočné kapacity. Dohodnite si teda termín s predstihom a počítajte s tým, že inštalácia u vás doma bude trvať približne 3 až 5 hodín. Odporúčame mimo letnej sezóny. Vtedy majú všetci montéri dostatok času na to, aby k vám prišli krátko po objednaní klimatizácie. Pred letom sa vám môže stať, že si počkáte aj niekoľko týždňov.

5.Koľko ma bude klimatizácia stáť?

Spravte si prieskum klimatizácii. Zima je časom zliav. Kvalitné klimatizácie viete dostať za menej. Napríklad v ZSE máte teraz možnosť získať až 100 EUR zľavu, plus limitovaný smart balík v hodnote 250 EUR pri jej kúpe zdarma. Ponuka platí len do 31. decembra 2020. Okrem toho môžete mimo tohto ročného obdobia využiť aj sezónne a posezónne akcie. Naopak, v lete, kedy je dopyt najväčší, s nižšou cenou nerátajte.

Na čo ďalšie myslieť?