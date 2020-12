Kedy zvoliť pergolu a kedy kompletnú zimnú záhradu

Nemusíte sa nad tým vôbec zamýšľať. Prečo? Pretože, aj keď je prirodzené s príchodom chladnejších mesiacov utiahnuť sa do interiéru a záhradu na niekoľko mesiacov uložiť k spánku, s niekoľkými dôvtipnými úpravami vašej pergoly môžete vonku tráviť každý večer, po celý rok a užívať si noci plné hviezd s priateľmi a rodinou.

Ochrana, teplo a svetlo sú kľúčové slová pri plánovaní vašej zimnej záhrady. Tieto prvky dokážete vytvoriť úplne jednoducho, alebo môžete venovať aj viac úsilia dlhodobým zmenám v dizajne vašej záhrady.

zdroj: SoNelly/shutterstock.com

Dejiny zimnej záhrady v kocke

Zimné záhrady, pôvodne oranžérie sa objavili v sedemnástom storočí v renesančných záhradách v Taliansku, boli módne medzi bohatou elitou tej doby a predstavovali statusový symbol par excellence luxusu a bohatstva mnohých rodín. Vďaka svojej kráse a komfortu sa stali trendom na celom svete.

Oranžérie dostali svoje meno podľa svojej pôvodnej funkcie: tento typ prístavby domu sa v skutočnosti používal hlavne na pestovanie a poskytnutie zimného prístrešku citrusovým stromom, ktoré na svoj rast vyžadovali veľa svetla a tepla. Vďaka týmto štruktúram sa uľahčil vývoj rastlín a produkcia ich plodov a to aj v krajinách s chladnejším zimným podnebím. Boli definované ako elegantné a extravagantné skleníky.

Oranžérie so svojou sklenenou štruktúrou ponúkali svetlé a priestranné priestory, ktoré si bolo možné vychutnať po celý rok bez toho, aby ste vyšli z domu. Často kvôli svojej elegancii a tam pestovaným luxusným rastlinám predstavovali priestor, ktorý majitelia radi ukazovali svojim hosťom. Keď so začiatkom medzinárodnej prepravy tovaru a dopravy bolo pre každého jednoduchšie nájsť dostupnosť tohto druhu ovocia, oranžéria sa stala luxusným domovom pre mnoho ďalších exotických rastlín a zeleniny a potom sa časom stala luxusným rozšírením domu na všeobecné účely.

Od ich skromného pôvodu v Taliansku až po dôležitý architektonický vývoj v súčasnosti, zimná záhrada spraví štruktúru dokonalou a sofistikovanou a vďaka svojej konštrukcii s veľkými sklenenými stenami vytvára akýsi dialóg medzi hostiteľskou štruktúrou a vonkajším svetom. Potreba väčšieho priestoru a svetla samozrejme existuje aj dnes. Preto oranžérie nezanikli, ale rozvíjali sa až do súčasnosti, pričom zmenili svoju pôvodnú funkciu, nie však svoj exkluzívny charakter.

Aký je rozdiel medzi pergolou a zimnou záhradou?

Rozdiel medzi pergolou a zimnou záhradou spočíva hlavne v konštrukcii. Pergola je otvorená záhradná stavba zložená z trámov a otvorenej alebo plnej strechy alebo treláží. Zimná záhrada je naopak úplne uzavretý priestor, stojaci samostatne alebo priamo spojený s budovou. Oba typy obľúbených záhradných konštrukcií ponúkajú ideálne miesto na odpočinok a trávenie voľného času spolu s rodinou a priateľmi.

Pergola má logicky sezónne použitie, pretože aj keď ponúka ochranu pred slnkom a dažďom, v chladnom počasí bez prítomnosti záhradného ohrievača, si jej použitie vedia predstaviť len trénovaní otužilci. Mimo sezóny však môže slúžiť ako náhrada za prístrešok pre auto, ale aj rozšírenie garáže – alebo prístrešok pre úschovu materiálu a záhradnej techniky.

Zimná záhrada zase umožňuje dlhodobejšie využitie a to aj počas celého roka. Táto časť domu je často spojená s obývacou izbou, čím rozširuje užitočnú plochu a dodáva jej atraktivitu širších možností využitia. Zimná záhrada je ideálnym miestom na odpočinok, ako aj na pestovanie rastlín a tým aj kontakt s prírodou a záhradou počas chladných mesiacov. Rovnako ako aj miestom stretnutí a večierkov, či umiestnenia víriviek a vytvorenia malého vnútorného wellness centra. S obľubou sa používa aj ako jedáleň alebo domáca kancelária.Zimná záhrada dobre spojená s domom vnukne myšlienku, že tak bol pôvodne postavený.

Pri výbere tvaru a veľkosti je potrebné vziať do úvahy aj štýl domu. Zimná záhrada by mala byť vo vnútri pohodlná a útulná a zvonka atraktívna. Odradzujúce však môžu byť vysoké náklady. Na rôznych miestach môžu byť výrazné rozdiely v cenách a poloha vášho domu ovplyvňuje aj náklady. Niektoré väčšie projekty potrebujú viac materiálu, ktorý môže zvýšiť náklady na doručenie.

zdroj: Palatinate Stock/shutterstock.com

Vytvorte si dokonalú zimnú záhradu s hliníkovou pergolou

Hliníkové pergoly sú ideálne na vytvorenie perfektného zimného životného priestoru. Dokážu sa prispôsobiť akémukoľvek architektonickému konceptu a uspokojiť všetky potreby. Vďaka celému radu možností prispôsobenia, z ktorých si môžete vybrať, dokážete vytvoriť zimnú záhradu, ktorá sa dá využiť na rôzne jedinečné účely. Iba pár dotykov a mierne zmeny v dizajne a zimná záhrada zvýši hodnotu vašej nehnuteľnosti.

Krok 1. – Pridajte sklenené okná a dvere

Ak chcete svoju pergolu zmeniť na priestor, ktorý môžete využívať po celý rok, prvým krokom, ktorý bude potrebné urobiť, je zavrieť steny. Ak však chcete z pergoly vyťažiť maximum, musíte to urobiť šikovným spôsobom! Namiesto zatvárania stien drevenými doskami, ktoré blokujú prirodzené svetlo a výhľady do vašej záhrady, sa môžete rozhodnúť pre sklenené posuvné steny. Takto sa môžete vyhnúť chladu a vetru a zároveň si vychutnať výhľad na krásnu záhradu.

Pridaním sklenených stien a dverí do dizajnu pergoly môžete ťažiť z ich mimoriadnej tepelnej účinnosti a vytvoriť útulnú a pohodlnú miestnosť pre zimnú záhradu. Sklenené steny, dvojité dvere alebo posuvné dvere na terase môžu byť prispôsobené na mieru a navrhnuté tak, aby zodpovedali súčasnej architektúre vášho domu.

Krok 2. – Kúrenie

Pergolu ste úplne zmenili sklenenými posuvnými stenami, ale aby ste vytvorili atmosféru, kde ľudia budú chcieť zostať dlhšie, musíte vziať do úvahy možnosti vykurovania. Nájdite si čas a nájdite to najlepšie riešenie pre váš priestor – vyberte si exteriérový ohrievač, ktorý je dostatočne silný na zahriatie pergoly a má tiež vhodný štýl pre vaše priestory.

Trocha nákladnejšou možnosťou je začlenenie tepelných pásov a vyhrievaného skla do dizajnu. Vykurovacie pásy, ktoré sú minimalistické a decentné, je možné začleniť do rámu pergoly a poskytnúť zimnej záhrade dostatok tepla, aby vám bolo príjemne aj počas chladnejších mesiacov roka. Tepelné pásky sú k dispozícii v svetlých a tmavých povrchových úpravách a v rôznych príkonoch. Existuje aj možnosť vyhrievaného skla. Investíciou do vyhrievaných sklenených panelov môžete ťažiť z neviditeľného radiátora, ktorý efektívne zahreje zimnú záhradu. Vyhrievané sklenené steny sú navrhnuté s priehľadnou tepelnou fóliou, ktorá premieňa celú tabuľu na pôsobivý elektrický ohrievač.

zdroj: korisbo/shutterstock.com

Krok 3. – Osvetlenie

Prečo do svojej pergolovej zimnej záhrady nepridať jedinečné LED osvetlenie? Začlenením bodových svetiel do zimnej miestnosti môžete vytvoriť ideálny vonkajší obývací priestor, ktorý je možné použiť, keď už nie je dostatok prirodzeného svetla. LED osvetlenie ponúka jemný, ale efektívny dizajn s integrovaným difúzorom pre ostrejšiu a modernejšiu estetiku. Svetlá sú neuveriteľne flexibilné a umožňujú vám ovládať jas a tlmenie.

Krok 4. – Zariadenie

Aby bola vaša zimná záhrada úžasnou súčasťou vášho domova, stačí len pár trikov a výber správnych zariaďovacích doplnkov. Môžete sa napríklad rozhodnúť pre neutrálne a pastelové farby, aby ste vytvorili diskrétne prostredie, alebo zvoliť odtiene, ktoré dokonale ladia s tými, ktoré sú v interiéri domácnosti.

Výber minimalistického nábytku s niektorými starostlivo vybranými dizajnovými kúskami dostane to najlepšie z vašej zimnej záhrady bez obetovania výhľadu – skutočného protagonistu týchto sklenených veránd. Výber prírodných a všestranných materiálov, ako je drevo, umožňuje vytvoriť príjemné a relaxačné prostredie v klasickom štýle so silným vizuálnym pôsobením. Nejaké príklady? Veľký bielený drevený stôl s koordinovanými stoličkami, pohovka vytvorená pomocou paliet a mäkkých vankúšov so silnými farbami a veľké vázy s rastlinami dodávajú štýl, ktorý splynie s okolitým prírodným prostredím. Ak naopak chcete pridať rafinovanejší a romantickejší nádych, odporúčame vybrať zopár kúskov z tepaného železa, zjemnené látkami v pastelových odtieňoch.

Krok 5. – Rastliny

Posledný uhrančivý nápad: vytvorte vo svojej zimnej záhrade malý zelený kútik s popínavými rastlinami, ako je brečtan, mandevilla – nádherná rastlina s ružovými, žltými alebo červenými kvetmi – alebo bougainvillea buttiana, odroda vhodná aj do bytov. Ak chcete pestovať tropické rastliny, zimná záhrada je pre vás dokonalým riešením, pretože tieto rastliny vyžadujú vysokú vlhkosť a minimálne 20 ° C. Niektoré z obľúbených rastlín: fikusy, bromélie, orchidey, palmy a banánovníky, citrusy, kaktusy a pomarančovníky, ktoré šíria svoju príjemnú vôňu v celej záhrade.

Na čokoľvek plánujete použiť svoju sklenenú verandu, dôležité je popustiť uzdu svojej kreativite a osobnému vkusu, pričom sa vždy snažte zachovať pocit kontinuity so zvyškom vášho domova.

