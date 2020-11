Sila minimalizmu vo vašej kuchyni

Pre milovníkov minimalizmu dávame do pozornosti novinku z kolekcie kuchýň Bauformat. Ide o kuchyňu Berlín, ktorá očarí modernými hladkými dvierkami a najnovšie tiež čiernym zamatovým matným UV lakom.

Pri tejto kuchyni určite oceníte, že elegantnými skrinkami môže byť vybavená aj obývacia zóna a ďalšie miestnosti v byte. K dispozícii sú plné čelá alebo presklenné dvierka s vnútorným rámom a vybrať si môžete z číreho alebo mliečneho skla.

My k tomuto modelu odporúčame zvoliť korpusy, pohľadové strany, regály a sokly v prevedení arktická zamatová matná, čierna matný lak alebo Karbon. Poteší však nielen milovníkov minimalizmu, ale aj klasického nadčasového štýlu, keďže je plná zaujímavých riešení.

K dispozícii sú tiež presklenné čelá s vnútorným rámom a mliečne alebo číre sklo. Kým v predchádzajúcej kolekcii dominovala čierna so zlatou, aktuálne môžete okrem čiernej farby siahnuť aj po odtieni Šedý kremeň, Biela, Hodváb, Moonlight grey či Arktická biela, všetko v zamatovo-matnom prevedení.

Povedzte nám Vaše rozmery a my Vám pripravíme Vašu Oresi cenu na mieru. Naša mobilná úderka Peter Meter príde priamo za vami a postará sa o to, aby vám vaša nová kuchyňa sadla ako uliata do priestorov bytu či domu.