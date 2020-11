Každodenná starostlivosť pre dosiahnutie prirodzenej krásy

Mnohí si naivne myslia, že ženská krása vynikne dokonalým líčením, opak je však pravdou. Prirodzená, a teda pravá krása ženy, je ukrytá v zdravej a vyživenej pleti. Jej starostlivosti by sme mali venovať zvýšenú pozornosť, a to najmä teraz, s príchodom zimy. Staviť by sme mali na správne poradie použitých produktov, zabudnúť by sme však nemali ani na kvalitnú prírodnú kozmetiku a šikovných pomocníkov.

Starostlivosť o pleť by mala byť naším obľúbeným „beauty rituálom“. Nemali by sme sa do nej nútiť, práve naopak. Ak patríte k ženám, ktoré jej však nechcú venovať hodiny času, mali by ste si osvojiť niekoľko základných krokov. Vďaka nim bude vaša starostlivosť efektívna a docielite ňou maximálny účinok.

Dôležité je poradie pleťových produktov

Z množstva kozmetických produktov, ktoré sú na trhu dostupné, môžeme byť trochu v pomykove. Nie každej z nás je totiž jasné, kedy čo použiť. Krém poznáme všetci, čo však také sérum? Je vhodné ho naniesť ešte pred pleťovým krémom alebo až po ňom?

Ak si zvolíte nesprávne poradie produktov, môžete byť sklamané. Účinky týchto, často drahých produktov, sa znížia na minimum, respektíve do našej pleti nemusia vôbec preniknúť. Dôvodom môže byť rozdielna konzistencia, ale aj nevhodná kombinácia zložiek produktov. Okrem toho hrozí, že si pleť podráždite a privoláte si nepríjemnú alergickú reakciu. V akom poradí je teda správne produkty starostlivosti o pleť nanášať?

3 základné pravidlá

Pre docielenie maximálneho efektu pleťových produktov je nevyhnutné dodržať pri ich nanášaní 3 základné pravidlá.

Od najredších po najhustejšie. Pleťové produkty s redšou konzistenciou sa ľahšie vstrebávajú. Ich zložky však dokáže naša pleť plnohodnotne využiť len ak jej v tom nebráni žiadny hustejší pleťový produkt. Ak by sme ako prvé naniesli hustejšie prípravky, vytvorili by sme akúsi „bariéru“, cez ktorú by už účinky redších prípravkov do našej pleti neprenikli. Voda má prednosť pred olejmi. Pleťové produkty sú vyrobené buď na báze vody alebo oleja, čo zistíme z ich zloženia. Produkty na báze vody musíme vždy použiť pred tými, ktoré sú vyrobené na báze oleja. Olej totiž blokuje vstrebávanie vody, a tak by sme mohli našu pleť rýchlo dehydratovať. Najskôr nízke, potom vysoké pH. Ak poradie vymeníme, môžeme prirodzené pH našej pleti porušiť. Zároveň treba dať pozor, aby sme za produktom s nízkym pH vzápätí nenaniesli produkt s vysokým pH. Medzi ich použitím by sme mali dodržať aspoň 30 minútový odstup.

Intenzívnejší účinok vďaka šikovnému pomocníkovi

Okrem správneho poradia pleťových produktov sa často pýtame, ako dlho by mali na našu pleť pôsobiť. Stačí 5 minút? Alebo platí pravidlo – čím dlhšie tým lepšie? Takto by nám však beauty rutina každý deň vzala niekoľko hodín, na čo má len máloktorá žena čas. Na tieto otázky nebudete potrebovať odpoveď, ak si zadovážite múdreho pomocníka. Malé UFO si z vášho rána alebo večera odkrojí len 90 sekúnd. Vďaka hyperinfúzii a LED svetelnej terapii dopraje vašej pleti hĺbkovú a profesionálnu starostlivosť, akoby ste sa práve vrátili od kozmetičky. Stačí, ak ho spárujete s mobilnou aplikáciou a postupne si ním na pleť nanesiete všetky produkty, ktoré v rámci vašej beauty rutiny používate. Svojho inteligentného pomocníka si vyberiete, napríklad na www.notino.sk, kde okrem UFO nájdete tipy aj na ďalšie smart produkty.

Nezabudnite na kvalitnú prírodnú kozmetiku

Kroky k efektívnemu beauty rituálu uzatvára kvalitná prírodná kozmetika, na ktorú by sme určite nemali zabúdať. Platí totiž, že nie drahá, ale kvalitná kozmetika dokáže s našou pleťou hotové zázraky. Viacero značiek totiž ponúka produkty, ktorých efekt nie je ani zďaleka adekvátny ich cene. Namiesto drahých, umelo prekombinovaných pleťových produktov by sme mali siahnuť po tých prírodných, ktoré našu pleť zásobia potrebnými živinami. Neobsahujú žiadne chemické látky, parabény, sulfáty, silikóny či umelé zvlhčovače, ktoré našu pleť len zbytočne zaťažujú.

