Už ste sa zamilovali na prvý pohľad a je to vôbec možné

Podľa psychológov je práve obdobie sviatkov čas, kedy ľudia bez partnera okrem chladu, cítia v ovzduší aj sezónu lásky a hľadajú partnera na dlhé zimné večery.

Oslepení túžbou po spoločnosti a fyzickými túžbami, ktoré s tým súvisia, je pre beznádejných romantikov ľahké zameniť si lásku s chtíčom a potvrdzuje to aj štúdia z Univerzity v Groningen v Holandsku, z roku 2017.

Single ľudia, ktorí veria, že zažili lásku na prvý pohľad, ju náhodou našli s ľuďmi, ktorí boli pre nich veľmi atraktívni a páry, ktoré tvrdia, že sa do seba okamžite zamilovali, nielenže rozprávajú o vášnivejšom začiatku ako u iných párov, ale rovnako si často mýlia lásku na prvý pohľad s tým, čo vedci označujú ako ,,pozitívnu ilúziu.“

Stručne povedané, podľa vedy je láska na prvý pohľad skutočne len fakt, kedy v prípade párov sa zamilovaní ľudia na svoje prvé stretnutie pozerajú spätne cez ružové okuliare. A pri slobodných je to pravdepodobne len spomínaný nával chtíču po okamžitej fyzickej príťažlivosti. Ale keďže je veda lásky komplikovaná, ak ľudia veria, že láska na prvý pohľad existuje, tak je to potom možné, alebo?

V lásku na prvý pohľad verí viac mužov ako žien

Podľa prieskumu zoznamky Elite Singles z roku 2017, 61% žien a 72% mužov verí v lásku na prvý pohľad. Spočiatku sa zdá byť úplne šokujúce, že muži sú zdanlivo idealistickejší ako ženy, najmä preto, že spoločenským trendom je označovať ženy za beznádejné romantičky, ktoré trávia väčšinu svojho slobodného života snívaním o tom, že nájdu svojho princa. V skutočnosti sú ženy oveľa opatrnejšie v láske ako muži. V štúdii z roku 2011 publikovanej v časopise The Journal of Social Psychology sa muži nielenže zaľúbia rýchlejšie ako ženy, ale vyjadrujú aj pocity lásky rýchlejšie ako ženy napriek tomu, že sú presvedčení, že ženy sa zamilujú rýchlejšie. Muži si teda myslia, že na prvom mieste sú ženy, ale je to naopak.

Prieskum však odhalil, že na lásku na prvý pohľad veria skôr ženy mileniálky a to až 90 % žien vo veku od 18 do 29 rokov. Vo veku 30-39 rokov verí na zásah Amorovým šípom iba 56% žien. Je zrejmé, že s pribúdajúcim vekom prichádzajú skúsenosti a realita a my si uvedomíme, že nestačí povedať ,,milujem ťa“, ale úspešný vzťah si vyžaduje tvrdú prácu.

V lásku na prvý pohľad verí viac ľudí ako ju skutočne zažilo

V roku 2015 uskutočnila zoznamka Match.com prieskum medzi 5 000 nezdanaými a zistila, že počty ľudí, ktorí veria v lásku na prvý pohľad, a počty ľudí, ktorí ju skutočne zažili, sú veľmi odlišné. Iba 41 % mužov a žalostných 29 % žien tvrdí, že ju skutočne zažili.

Zdá sa, že pokiaľ ide o lásku, opakujúcou sa témou je viera a nádej. Ľudia veria v lásku na prvý pohľad a dúfajú, že sa im to stane. Či už je vrodenou biologickou túžbou spojiť sa s partnerom na fyzickej a emočnej úrovni, alebo je to vplyv romantiky vo filmoch a knihách, ktorá inšpiruje k myšlienke, že by mohla existovať, je to vlastne jedno, dôležité je, že je to láska a my ju spoločne zdieľame.

