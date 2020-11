Najčastejšia chyba pri praní, robíte ju aj vy

Používame príliš veľa pracieho prášku ..lol..

Vychádza vám to, nie? Natlačíte práčku hŕbou špinavého oblečenia a aby sa to všetko vypralo tak teda treba zvýšiť aj dávku pracieho prostriedku, nie? No, nie je to úplne tak. Skôr to môže narobiť viac škody ako úžitku. Nie len, že vám na oblečení môže ostať nepekná škvrna, ale vaša práčka môže vypovedať službu.

Ako to? Táto extra dávka pracieho prostriedku zanecháva zvyšky, ktoré môžu poškodiť ovládací panel stroja, čo pre vás bude znamenať nákladnú opravu … alebo vás to prinúti investovať do novej práčky oveľa skôr, ako ste čakali. Môže tiež zanechať vaše oblečenie tuhé a mastné, pretože na ňom zaschnú zvyšky prostriedku.

Ak sa chcete uistiť, že vaše oblečenie bude to najčistejšie, pred tým ako ho natlačíte do práčky si obzvlášť znečistené oblečenie pripravte. Na problémovú časť použite odstraňovač škvŕn, následne oblečenie namočte do teplej vody (pri vlne či jemnej textílií použite studenú vodu) a potom ho hoďte do práčky.

Ak si myslíte, že extra dávka prostriedku vám rovnako pomôže k tomu aby biela bola ešte belšia, tiež vám odporúčame inú alternatívu. Biele tričko namočte do horúcej vody s pridaním bielidla, podľa pokynov na obale.

A samozrejme nezabudnite, aby ste predĺžili životnosť svojej milovanej práčky, neplňte ju nadoraz. Vaše oblečenie sa tak skutočne vyperie a práčku ochránite pred poškodením ložiska 🙂

