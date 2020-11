Čo považovali muži za atraktívne na ženách pred 50 rokmi. Boli by tie dnešné v kurze?

Getty Images

Päťdesiat rokov sa možno niekomu nezdá ako veľmi dlhá doba, ale je to dosť času na to, aby sa veci drasticky zmenili. Okrem technologického pokroku sa výrazne zmenili aj štandardy krásy. Veď posúďte sami.

Svetlejšia pokožka

V 60. rokoch 20. storočia rástol rasizmus, aj keď Hnutie za občianske práva pomohlo do konca tohto desaťročia dosiahnuť výrazné zmeny. Zákony proti miscegenácii, ktoré bránili ľuďom v niekoľkých štátoch uzavrieť manželstvo s ľuďmi inej rasy, boli zrušené v roku 1967. Napriek reformám uskutočneným v 60. rokoch stále prevládali rasové predsudky. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia prehliadka Miss America stále neumožňovala afroamerické súťažiace. V roku 1968 sa v reakcii na diskrimináciu organizácie v rovnaký deň konala prehliadka African-American.

Aj v rámci afroamerickej komunity bola zjavná preferencia svetlejšej pokožky, aj keď sa to pomaly začalo meniť v 60. rokoch, keď ľudia začali akceptovať svoju farbu pleti. Dnes je to trochu lepšie, ale stále existuje diskriminácia tých, ktorí majú tmavšiu pleť. V článku z roku 2016 sa uvádza, že aj v modernej dobe „je tmavá pokožka démonizovaná a svetlá víťazí kvôli ,,hlboko zakorenenému rasizmu“ USA.

Štíhla postava

Istý čas to vyzeralo, že plnšie postavy budú, ak nie dominantným ideálom krásy, minimálne akceptovaným štandardom. V 50. a začiatkom 60. rokov boli kultúrne ikony zmyselné ženy ako Marilyn Monroe.

Postupom desaťročia sa štíhly trend zvýrazňoval a stal sa „obzvlášť akútnym … keď sa modelka Twiggy stala vzorom pre generáciu mladých žien a modelky boli čoraz tenšie.

Plochá hruď

Tým, že bola štíhlosť čoraz viac in, sa rovnako aj krivky stávali menej žiaducimi. Bolo to na konci 60. rokov, keď sa prepukla posadnutosť elimináciou celulitídy. Linda Przybyszewski v knihe The Lost Art of Dress: The Women Who Once Made America Stylish, napísala, že v tomto období „došlo k prekrúteniu žien v prospech tínedžeriek s podváhou“.

Ploché zadky

Túžba po plochých hrudníkoch súvisela s posadnutosťou pre menšie zadky. Przybyszewski napísala, že strach z celulitídy spôsobil, že ženy robili všetko pre to, aby eliminovali to, čo označili ako vodu, odpad a tuk uväznené v ženských bokoch a stehnách. Jedna žena, o ktorej sa písalo v časopise Vogue koncom šesťdesiatych rokov uviedla, že dokázala schudnúť z bokov cvičením, správnym držaním tela a použitím špeciálneho valčeka. „Ak si si nechcel vaľkať zadok sám,“ napísala Przybyszewski, „najal si si masérku, aby to urobila za teba.“ Takéto postupy boli typické pre koniec 60. rokov

Túžba po chlapčenskejších postavách nebola populárna pre to aby tešila mužov, išlo o prispôsobenie sa móde. Meniaci sa tvar ženských tiel v mnohých ohľadoch odráža väčšie kultúrne hodnoty. V priebehu histórie bola „tenká, rovná postava ocenená najmä v časoch, kedy sa ženy usilovali preukázať svoju rovnosť.

Odhalené nohy

Odhalené nohy boli pre mnohých mladých spôsobom ako sa odlíšiť od staršej generácie. Minisukňa prešla rôznymi koncepčnými fázami a svoje miesto si uplatnila práve v 60. rokoch.

Výzor lolity

Potlačenie ženských kriviek viedlo k popularite lolitiek. Vo svete módy dominovali pružné, mlado vyzerajúce typy ako napríklad Twiggy. Tento „pohľad prehnanej mladosti vyjadril súvisiaci odkaz, že oblečenie nevyjadruje zrelosť.

Vzhľad lolity sa stal symbolom spoločenského konfliktu medzi starým a novým. „Lolita look“ stelesňoval ducha doby, predstavujúci mladosť a elán.

Bez podprsenky

O vzbure proti tradičným rodovým normám svedčilia aj dámska spodná bielizeň. Koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia, veľa žien odmietalo nosiť podprsenku ako symbol protestu, symbolizujúceho slobodu a odmietanie tradičných názorov na ženskosť.

Módny návrhár Yves Saint Laurent prispel k tomu, aby sa odloženie podprsenky stalo nielen formou protestu, ale aj módnym trendom. Jeho priehľadné vzory vždy predvádzali ženy, ktoré pod nimi nemali žiadnu spodnú bielizeň.

Dlhé, rovné vlasy

Opäť išlo o odklon od formálnosti a tradície. Mnoho mužov malo v tomto období tiež dlhé vlasy. Meniace sa účesy neboli len o sledovaní módy. Pre mnohých to boli tiež „činy rebélie proti vysoko postaveným ženským účesom a veľmi krátkym strihom mužov predchádzajúcej generácie.

Triezvosť

Mnoho ľudí si predstavuje šesťdesiate roky minulého storočia ako desaťročie veľkého chľastania, kde bolo bežné denné pitie (najmä v práci). Aj keď je to čiastočne pravda, muži si podľa spoločnosti mohli každý deň dopriať viac alkoholických nápojov ako ženy. Aj napriek tomu, že sa ženám stále viac darilo vzdialiť sa od zaužívaných rodových stereotypov, ženy, ktoré často pili, boli považované za neatraktívne.

Fajčenie

Nadmerné pitie bolo pre ženy tabu, ale fajčenie sa považovalo za atraktívne.

Aj napriek varovaniam zdravotného rizika sa fajčenie považovalo za okázalé a sofistikované. Tabakový priemysel sa zameral na ženy v 60. rokoch, pričom využil výhody rastúceho feministického hnutia tým, že fajčenie označil za vrchol rodovej rovnosti. Virginia Slims bola uvedená na trh ako dámska cigareta v roku 1968 so sloganom „Už si došla tak ďaleko, zlato!“ Ostatné reklamy na cigarety z konca 60. rokov sprostredkovali odkaz, že ženy, ktoré fajčia, sú rafinované a sexi.

Nezamestnanosť

Na konci 60. rokov pracovalo viac žien ako kedykoľvek predtým. Zatiaľ čo pomáhali ekonomike napredovať, pracujúce ženy čelili istej stigme. Pre slobodné ženy bolo oveľa prijateľnejšie pracovať ako pre vydaté ženy, pretože sa stále očakávalo, že primárnou povinnosťou ženy bude jej rodina. V USA v roku 1967 žilo v domácnostiach s dvojitým príjmom iba 44 % manželských párov, v porovnaní s viac ako polovicou manželských párov dnes. Predpokladalo sa, že pracujúce manželky a matky destabilizujú domáci život a ich rodiny.

Atletické schopnosti

Športovkyne boli „in“ na konci 60. rokov, ale nie z dôvodu, ktorý by ste si mohli myslieť. Atletika sa považovala za spôsob, ako si ženy môžu udržiavať „atraktívnu“ postavu. Ženy sa v 60. rokoch aktivizovali v športe, najmä na stredných a vysokých školách, aj keď sa ženský šport nepovažoval za porovnateľný s mužským.

Žena s atletickou postavou bola považovaná za atraktívnu, ale atlétky mali pred sebou ešte dlhú cestu, aby ich spoločnosť prijala.

Tak čo, páčia sa vám dnešné ženy viac?

