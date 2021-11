Stres zvyšuje hladinu cholesterolu. Ako ho znížiť

Cholesterol sa nachádza v každej bunke nášho tela. Jedná sa o tukovú látku, ktorá je nevyhnutná pre správne fungovanie organizmu. Je súčasťou žlčových kyselín a má dôležitú úlohu – pomáha telu spracovať tuky. Časť cholesterolu prijímame potravou, no väčšina sa vyrobí v pečeni a v tráviacom trakte.

Vysoký cholesterol

Zdravá hladina cholesterolu v tele človeka je 5,0 mmol/l. Pri deťoch a dospievajúcich je zdravá hranica cholesterolu 4,4 mmol/l. Hodnoty do 6,2mmol/l sú pri dospelých akýmsi varovným znakom zvýšeného cholesterolu. Pri hodnotách do 7,8mmol/l už hovoríme o vysokom cholesterole.

Pri cholesterole je taktiež dôležitý pomer medzi HDL a LDL cholesterolom. “Zlý” LDL cholesterol by mal vyvažovať “dobrým” HDL cholesterol. Oba typy cholesterolu sú potrebné, no ak prevažuje “zlý” cholesterol, sú ohrozené aj cievy aj srdce a zvyšuje sa riziko náhlej mozgovej príhody.

Čo zvyšuje cholesterol

Za zvýšeným cholesterolom môžeme hľadať tri hlavné príčiny. Životosprávu, dedičnosť a stresujúce podnety. Človek so zlou životosprávou, ktorý nejedáva pravidelne, má málo pohybu a pribral a zaťažuje svoj organizmus ťažkými, nezdravými jedlami si priam zarába na problém zvaný vysoký cholesterol.

Pri dedičnosti sa zase jedná o gén, ktorý sa prenáša z rodičov na dieťa. V takomto prípade už v detskom veku môžeme namerať vysoké hodnoty cholesterolu.

Ruka v ruke so zlou životosprávou ide často aj stres. Pokiaľ zažívate dlhodobo napätie, máte väčšie sklony k nesprávnemu jedálničku, či zlozvykom.

Cholesterol a stres

Ľudia dlhodobo vystavovaní stresu majú omnoho vyššie hladiny kortizolu a adrenalínu, hormónov, ktoré produkujú nadobličky. Cholesterol je pritom dôležitou súčasťou pri syntéze pohlavných hormónov a nadobličiek. Takže pokiaľ máte v živote stres, zákonite máte aj zvýšený cholesterol zo stresu.

Dlhodobý chronický stres má vplyv aj na fungovanie štítnej žľazy. Jej znížená funkcia, prípadne autoimunitný zápal môže zvyšovať hladiny cholesterolu v krvi.

Ako znížiť stres

Čo robiť, ak chcete stres znížiť?

Naučte sa relaxovať a uvoľňovať napätie. Chronický stres je pre telo veľmi škodlivý. Nájdite si techniky na upokojenie a relaxovanie, napríklad meditáciu. Pravidelne cvičte a hýbte sa. Na zníženie hladiny cholesterolu je to jedna z najlepších metód. Polhodinová prechádzka alebo cvičenie pomôže telu odbúrať cholesterol. Cvičenie taktiež pomáha predchádzať obezite, čo je ďalší rizikový faktor pri vysokom cholesterole. Kvalitne jedzte a dodržujte správne rozpätia medzi jedlami. Každý z nás pozná situáciu, kedy cez deň nestíha a večer sa natlačí všetkým, čo mu príde pod ruku. Toto obmedzte! Taktiež zaraďte do jedálnička chudé mäso, ryby, zeleninu či celozrnné pečivo. Dbajte na kvalitný odpočinok a dostatok spánku. Pokiaľ sa kvalitne vyspíte, budete omnoho pokojnejšie riešiť situácie a vyhnete sa tak pocitu napätia a stresu.

Ide to aj s prírodnými doplnkami

Ak sa vám podarilo eliminovať stres vo svojom živote, ale stále máte zvýšený cholesterol, môžete siahnuť aj po prírodných doplnkoch výživy, ktoré vám dokážu pomôcť cholesterol odbúrať.

Osvedčeným prírodným doplnkom výživy, ktorý bojuje so zvýšeným cholesterolom je aj chioská masticha. Je to živica z kôry stromu Pistacius Lentiscus, ktorý rastie na gréckom ostrove Chios. Vďaka polyfenolom a terpénom, ktoré táto živica obsahuje, si poradí aj so zvýšeným cholesterolom. Taktiež pomáha pri správnom trávení a vstrebávaní živín z potravy.

Výživový doplnok Masticha Vena obsahuje okrem chioskej mastichy aj extrakt z červeného hrozna a extrakt z olivovníka. Extrakt z červeného hrozna, získavaný zo semien a šupiek pôsobí priaznivo na zdravie srdca, ktoré je pri vysokom cholesterole ohrozené. Extrakt z olivovníka zas znižuje krvný tlak a podporuje cirkuláciu krvi v krvnom riečišti. Tieto účinné látky tvoria spolu produkt, ktorý prírodnou cestou dokáže znížiť vysoký cholesterol.

Prehlásenie:

Toto prehlásenie sa vzťahuje na celý obsah našej webovej stránky. Všetky informácie uvedené na našej stránke sú všeobecné, a majú čisto informačný charakter. Boli starostlivo vybraté tak, aby vám pomohli udržať zdravý životný štýl, avšak nenahrádzajú individuálne odporúčania vášho lekára, či kvalifikovaného odborníka.