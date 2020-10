Ako regenerovať svoju pleť počas nosenia rúšok

Každodenná rutina nosenia rúšok je späť! Vďaka nim chránime seba a okolie. Naša skrytá pokožka však pod rúškom trpí. Poradíme vám, ako predísť väčším ťažkostiam a naučiť sa starať o pleť aj v pohodlí domova..

Svet sa posledné mesiace trochu pozastavil a veľa našich aktivít sme museli buď obmedziť na minimum alebo úplne zrušiť. Návštevy fitness centier, kaderníčok či kozmetičiek sme vymenili za domácu starostlivosť. Dokonca si niektorí na domáce ošetrenie už tak zvykli, že si svoj deň bez starostlivosti o pleť nevedia predstaviť.

Pod rúškom býva najväčšia tma…

Ochrana horných dýchacích ciest bude súčasťou nášho života dlhšie obdobie. Mnohé z nás rúško využívajú tiež na to, že pod ním skrývajú svoje nedostatky. Má to však aj druhú stranu mince. „Dlhodobé, viachodinové nosenie rúšok vplýva na stav našej kože. Rúško – či už chirurgické jednorazové alebo látkové, čiastočne zabraňuje odparovaniu vlhkosti, ktorá vzniká pri rozprávaní a dýchaní. Tým pádom je koža pod rúškom vlhká, spotená, čo vedie k premnoženiu baktérií aj kvasiniek. Problémy, ktoré takto vzniknú na pleti sa dajú liečiť a pri správnej starostlivosti o kožu sa im dá aj predísť. Zhoršenie pleti nie je kontraindikáciou k noseniu rúška. V takom prípade odporúčam uprednostniť nosenie jednorazového chirurgického rúška pred látkovým,“ hovorí Michaela Blaško, dermatologička. Ruky odborníka sú v tomto prípade ťažko nahraditeľné, ale ako sa vraví, je lepšie urobiť pre seba aspoň niečo ako nespraviť nič. Vašej pleti by ste mali dopriať dvojfázovú intenzívnu starostlivosť každý deň – ráno a večer. Nie je to žiadna veda! Stačí vám pár nových kamarátov do kúpeľne a 5 minút pre seba.

Základ úspechu – čistá pleť

V priebehu nosenia rúšok je ideálne vyhýbať sa dekoratívnej kozmetike, resp. použiť ju len na odhalenú pleť. Pýtate sa prečo? Nedôsledné odstránenie make-upu vám môže spôsobiť ďalšie problémy na pleti, zvlášť pri nosení rúška. Dôležité je pleť dôkladne vyčistiť a v tom vám môžu pomôcť šikovné „vychytávky“. Skúsiť môžete malého pomocníka, od švédskych odborníkov na starostlivosť o pleť. Sonická sila pulzovania vám pomôže so zvyškami mastnoty či samotného make-upu. Na záver tejto pár minútovej čistiacej procedúry, použite hydratačný krém vhodný pre typ vašej pleti. Pokiaľ už máte na tvári nejaké ranky či alergickú reakciu dohodnite si stretnutie s odborníkom v oblasti dermatológie, aby ste si ešte viac neuškodili.

„Osobne odporúčam používať v tomto období skôr jemné umývacie gély, mydlá a či odličovacie mlieka pre citlivú pleť,“ vysvetľuje dermatologička.

Liečivá sila svetla

Určite poznáte silu horského slnka. Jeho hojivé účinky a vitamín D pôsobia na pokožku priam kúzelne. Tak prečo to nevyužiť pri starostlivosti o pleť?Vďaka sonickému prístroju sa z vašej 30 minútovej seansy s maskou na tvári stane záležitosť ani nie dvoch minút s účinkom, aký ste doteraz nezažili. LED svetlá vďaka svojim vlastnostiam prejdú do rôznych úrovní vašej pokožky. Každá farba svetla je určená pre iný zázrak. Od efektu vypnutia pokožky, zjednotenie tónu farby pleti, až po redukciu vrások a mnoho ďalších. Vďaka termo terapii je celý proces efektívnejší s krajšími výsledkami.

Pár tipov na záver

Prestávky v nosení rúška sú ideálnou prevenciou pred vznikom nových patologických kožných prejavov alebo zhoršením už existujúcich kožných problémov. Vždy, keď máte možnosť rúško z tváre na chvíľu sňať, urobte to. Pleť sa „prevetrá“ a „nadýchne“. „Môžete ju dokonca osviežiť aj termálnou vodou v spreji alebo naniesť si balzam na pery, keďže sliznice sa pod rúškom vysušujú,“ hovorí dermatologička Michaela Blaško.

Ak používate látkové rúška, perte ich pri vyšších (95°C) teplotách s použitím mydla alebo iného jemného pracieho prostriedku na citlivú pleť, napríklad detské pracie prostriedky. Aviváž nie je v tomto prípade vhodná, nakoľko obsahuje dráždivé a prchavé prísady. Najlepšou dezinfekciou je žehlenie, ktoré by malo byť súčasťou starostlivosti o rúško. Jednorazové, pôvodne chirurgické rúška, sú určené na 1 použitie – niekoľkohodinové nosenie počas dňa a následne z tváre sňať a vyhodiť.

