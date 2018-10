Najefektívnejšie tipy na úľavu od stresu pre INFP ľudí Ohodnoť článok Ohodnoť článok

INFP ľudí, teda typ osobnosti „Mediátor“ mnohí ľudia opisujú ako plachých, kreatívnych, tvrdo pracujúcich a fantastických poslucháčov. No INFP ľudia môžu vziať stresujúce situácie, najmä ak sa týkajú rodiny a priateľov, príliš osobne až sa napokon izolujú a cítia sa neisto. Ak ste jedným z nich, vaša myseľ funguje inak a v takomto prípade potrebujete urobiť niečo iné ako spoľahnúť sa na pozeranie bezduchých programov v televízii.

Doprajte si masáž

INFP ľudia majú tendenciu prevziať zodpovednosť za konflikt na seba. To nepríjemné stretnutie s vašim šéfom pred dvoma týždňami ešte stále cítite v podobe napätého krku a ramien, aj keď pocit strachu už dávno vyprchal. Ako IFNP sa radi nechávate rozmaznávať a je pravdepodobné, že hodinová masáž bude na vás pôsobiť meditatívne a obnovujúco. (len si nevyberte masérku, ktorá príliš rozpráva 😛 )

Doprajte si kúpeľ

Ako INFP strávite väčšinu dňa snažiac sa o to aby sa ostatní cítili príjemne. Snažíte sa vypočuť všetky potreby a pretože ste introvert vás to rýchlo vyčerpá. Najlepší spôsob ako sa znovu uvoľniť a načerpať novú energiu je dať si bublinkový kúpeľ s éterickým olejom. Namočenie v teplej vani a pomalé dýchanie v relaxačných vôňach levandule alebo ružovej vody urobí zázrak. Vyhradte si takýto deň raz do týždňa a , uvidíte, že sa budete cítiť oveľa pokojnejšie.

Prečítajte si poéziu

Radi čítate, no keď sa naraz snažíte rozlúsknuť prácu, román a vašu obľúbenú novelu pred spaním, zmocní sa vás úzkosť? Skúste to inak, každý deň si prečítajte báseň. Pokúste sa o to pri rannej káve či dokonca počas čistenia zubov. Bude to trvať len pár minút, a meditovať nad tým môžete po celý deň.

A pamätajte, život je príliš krátky na to aby ste sa stresovali nad vecami, ktoré nemôžete zmeniť.

