3 spôsoby ako prekonať zášť – podľa psychológa

Toxická energia a zlý pocit, ktorý v nás zášť vyvoláva (obzvlášť voči priateľom) nikdy nie je našim zámerom. Stane sa však, že ubehne tak veľa času, že zabudnúť veci, ktoré boli povedané a posunúť sa ďalej môže byť mimoriadne ťažké.

Podľa psychoterapeutky Sarah Saffian z New Yorku zášť podchádza z pocitu spokojnosti, sebadôvery a morálnej nadradenosti. Tieto pocity sú rovnako dôvodom, prečo je také ťažké zášť prekonať. Držanie „zármutku“ je formou sebaobrany. Pretože hnev je silnejší pocit ako zraniteľnosť a uznanie, že ste zranený.

Napriek tomu existuje spôsob, ako usmerniť tieto emócie . Skúste to podľa Sarah.

Zamyslite sa nad dôvodom zášti

V závislosti od toho, koľko času uplynulo, môže byť ťažké si spomenúť, kto, čo a kedy povedal a akú úlohu ste v tom zohrávali vy. Opýtajte sa sami seba: ,,Prečo ste sa tak počas rozhovoru cítili (počas, alebo po)? Ako by ste opísali svoje pocity? Povedzme, že reakcia druhej strany nebola taká emotívna. Prečo vaša reakcia bola taká silná? Majte na pamäti. Nie je to o hľadaní viníka, ide o to aby ste zistili zdroj napätia a snažili sa mu predísť.

Opýtajte sa sami seba prečo ste s tým nič tak dlho neurobili

Čo máte z toho, že situáciu neriešite? Cítite sa lepšie? Dúfate, že ten druhý príde za vami? Aká je to pravdepodobnosť? Táto časť je v podstate o tom, aby ste zistili akú veľkú časť vášho dušvného stavu zášť ovplyvňuje a aby ste pracovali na zbavení sa tohto toxického pocitu.

Zmente podmienky odpustenia

Je ľahké povedať: ,,Nemôžem mu/jej odpostiť, lebo neprejavila dostatočnú ľutosť. Ak by sa ospraveldnila, bolo by všetko v poriadku.“ Práve tu by ste mali prehodnotiť definíciu odpustenia a myslieť na to, že to prinesie dobro hlavne vám. Ak odpustíte druhému človeku vo vašom srdci, najmä ak viete, že danú osobu nezmeníte, je to pre vás zdravšie. Akú radu dáva Sarah svojim klientom? Napíšte list, ktorý nebudete posielať, ale použijete to ako prostriedok ako vyjadriť svoje pocity. Čo vás rozhnevalo? Prečo sa stále hneváte? Čo vám pomôže aby ste sa zaujímali menej? Podľa Sarah, ak nedokážete vypnúť pocity, ale sa ich naopak držíte, dávate tým druhej osobe príliš veľa moci. Napísanie listu je symbolom pohnutia sa ďalej.

