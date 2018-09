Ako na introverta? Prečítajte si, ako k nemu pristupovať Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Nie každý je stvorený pre divoké párty, selfie na Instagrame či veľké skupiny kamarátov. Sú tu aj oni, tí o ktorých pravdepodobne vieme málo, lebo nechodievajú von, na ich sociálnych sietiach nezdieľajú takmer nič a takmer nič nevieme ani o ich súkromnom živote. Sú to introverti, s ktorými sa občas jedná trochu ťažko. Naša redakcia pre vás pripravila zoznam introvertov, ktorých pravdepodobne stretnete vo svojom živote a tiež tipy, ako k nim pristupovať aby boli spokojné obe strany.

Introvert ako partner vás bude milovať a dávať vám to najavo pravidelne

Nuž, ak máte partnera introverta, sám ste potom pravdepodobne introvert. Ako sa hovorí, vrana k vrane sadá. Introvert ako partner je ten, ktorého v piatok večer jednoducho nevytiahnete von na párty aj keď má iba 22 rokov. Jemu stačí kniha, prípadne dobrý film a veľmi úzky okruh priateľov. Introvert neznáša hlučné podniky, ktoré sú navyše zasmradené cigaretovým dymom.

Ako teda na partnera introverta? Nemusíte sa báť, nuda s ním nebude. Namiesto diskotéky mu však skúste navrhnúť prechádzku v prírode, piknik v parku či kávu na námestí. Len vy dvaja. Aj keď sa to možno nezdá, introvert miluje čas strávený s priateľmi. Nemá ich však veľa, nakoľko preferuje kvalitu pred kvantitou.

Introvert ako kamarát potrebuje čas, aby sa cítil pohodlne

Určite máte kamaráta introverta. Je to ten, ktorý vám na všetko povie nie. Načo je potom taký kamarát? Nuž, introvert má strach z nových vecí. Ak chcete s introvertom tráviť čas, neberte si osobne, že vám takmer na 100% povie nie, ak sa ho opýtate, či sa pôjde prejsť do mesta s vašimi ďalšími piatimi kamarátmi.

Ako na introverta kamaráta? On vás má určite rád. Skúste mu navrhnúť prechádzku ale len osamote, vo dvojici. Doprajte mu čas. Aj keď to z týchto viet môže vyzerať tak, že introverti sú zvláštne osoby, ktoré by najradšej nevyšli zo svojej jaskyne, nie je to tak. Teda aspoň trochu 🙂

Introvert ako kolega môže byť občas problematický

Ak ide o pracovné vzťahy, introvert ako kolega môže byť trochu problematický a ťažký oriešok. Čo sa týka pracovných vzťahov, môžete od neho očakávať, že si svoju prácu splní svedomito, načas a možno pridá aj niečo extra. Horí túžbou po tom, aby ho mali ľudia radi a chce ich potešiť. Avšak, neberte si to osobne, ak sa k vám nepridá na obed. Introvert chce počas obednej prestávky odpočívať vo svojom tichu a kľude a debata o tom, čo sa dialo včera večer po práci ho naozaj nezaujíma.

Ako na kolegu introverta? Čo sa týka pracovných vzťahov, s tým nebude problém. Introverti sú pracanti, ktorí si plnia prácu svedomito. Aj pre to, že dlhé „vykecávačky“ s kolegami v kuchyni ho nezaujímajú. Ak však nepríde na firemnú párty, pravdepodobne sedí doma a číta si knihu.

Introvert ako spolubývajúci môže byť viac prekážka

Ak spolu býva extrovert a introvert, nastáva problém. Extrovert má rád návštevy, hlasnú hudbu, párty a kamarátov. Introvert má rád ticho, pokoj a kvalitný spánok. Ak máte spolubývajúceho introverta, pravdepodobne sa bude musieť jeden z vás odsťahovať.