Nie všetko, čo sa blyští, je čisté. A nie všetko, čo pochádza z kuchyne, patrí na tanier. V tejto alchýmii každodenného upratovania sa totiž čoraz viac odborníkov prikláňa k tomu, čo vedeli už naše staré mamy: že najlepšie zbrane proti špine nájdeme tam, kde varíme. Nie v regáloch plných chémie, ale v skromných fľašiach, škatuľkách a strúhadlách našich kuchýň.

Ocot – kyslý rytier proti vodnému kameňu

Ocot je ako introvertný hrdina domácnosti: veľa toho nenahovorí, ale vyrieši viac problémov ako celá armáda antibakteriálnych reklám. Jeho tajomstvo spočíva v kyseline octovej, ktorá rozpúšťa minerálne usadeniny, plesne a baktérie ako cukor v horúcom čaji. 5 % ocot má porovnateľnú účinnosť s niektorými komerčnými čističmi – s výhodou nulovej toxicity.

Zázraky s octom dokážu aj práčky, ale len vtedy, ak ich srdce – teda čerpadlo – nepochádza z rozprávky o troch grošoch. Odborníci odporúčajú investovať do odolného čerpadla do práčky Electrolux, ktoré zvládne aj tieto prírodné kúpeľné kúry bez toho, aby sa zadusilo kyslým povzdychom.

Sóda bikarbóna – tichý génius medzi práškami

Ak je ocot rytier, sóda je jeho biely mág. Tvorí jemne zásadité prostredie, ktoré neutralizuje pachy, odstraňuje mastnotu a dokonca aj tlmí plesne. V spojení s horúcou vodou a trochou trpezlivosti dokáže prebudiť lesk aj v umývadle, ktoré zažilo obdobie temna. Podľa Americkej chemickej spoločnosti je hydrogénuhličitan sodný bezpečný pre životné prostredie aj pokožku – čo sa o mnohých komerčných prípravkoch povedať nedá.

A keď už sme pri vode – v kuchyni končí nielen čaj, ale aj mastnota, mydlo, neidentifikovateľné omrvinky a iné kulinárske zvyšky. V rodinných domoch bez kanalizácie ide všetko do podzemia – kde na to všetko čaká hrdina v podobe stabilného septika, ktorý si so všetkým poradí, len ak mu nepodhodíme večeru aj s príborom. Správne rozložené baktérie si totiž vyžadujú rovnováhu, nie “bakchanálie”.

Citrón – žlté slnko čistoty

Citrón je esenciálny balzam domácnosti. Jeho kyselina citrónová odstraňuje vodný kameň, zabíja baktérie a zanecháva vôňu ako po vánku v stredomorskej citrusovej aleji. Stačí ho pridať do vody a zázraky sa dejú: lesklé kohútiky, žiarivé poháre, aj duša gazdinej dostane pohladenie.

Čo je však zaujímavé, zvyšky citrusov a iných organických látok môžu slúžiť aj ako ekologický podklad pre špeciálne riešenia – napríklad pri ekologických žumpách Trenčín, kde sa kombinujú biologické procesy s udržateľnou infraštruktúrou. Preto nie je jedno, čo nalejete do odpadu – voda, ktorá opúšťa vašu kuchyňu, má totiž ďalšie plány.

Soľ – kryštálová pomocníčka

Soľ nie je len na varenie a zakliatie slanej polievky. Je výborným abrazívnym čističom, najmä ak sa zmieša s citrónom či octom. Na pripálené hrnce alebo drezy je ako jemný, ale účinný brúsny papier. Soľ dokáže uvoľniť aj odtoky, a ak ju necháte chvíľu pôsobiť, aj vaša špongia sa opäť narodí.

Nepodceňujte teda silu bežných surovín, ktoré používate v kuchyni či domácnosti denne. Niekedy netreba míňať stovky na chémiu, ktorá kričí z reklamy. Stačí siahnuť po tom, čo už doma máte – a s trochou znalostí z vás bude chemik, ktorý by potešil aj pani domácu aj planétu.

Zdroj obrázka: igishevamaria/freepik.com